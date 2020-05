Všetkých 110 otestovaných vodičov malo negatívny test na COVID-19

Michalovce 30. mája (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) dal otestovať 110 vodičov prímestskej dopravy na ochorenie COVID-19. Všetky testy boli negatívne. Ako povedal predseda KSK Rastislav Trnka, aj napriek tomu, že situácia s novým koronavírusom sa začína stabilizovať, po otestovaní zamestnancov sociálnych zariadení pokračujú v testovaní mestských policajtov, všeobecných lekárov i vodičov verejnej autobusovej dopravy, ktorí počas pandémie stoja v prvej línii.



"Našou prioritou je zabezpečiť ochranu zdravia a minimalizovať šírenie nákazy. Tento týždeň absolvovalo PCR testy 110 zamestnancov spoločnosti Arriva a sme veľmi radi, že všetci testovaní mali negatívne výsledky na COVID-19. V priebehu mája a júna otestujeme celkovo približne 620 zamestnancov našich oboch zmluvných autobusových dopravcov, ktorí denne prichádzajú do kontaktu s množstvom cestujúcich," uviedol Trnka.



Spomenutá spoločnosť prijala hneď v marci opatrenia na obmedzenie šírenia pandémie. Na zvýšenie bezpečnosti cestujúcich i vodičov zabezpečili popri ochranných pomôckach pre vodičov aj dezinfekciu vozidiel a ďalších priestorov.



"Rozhodnutie objednávateľa našich služieb – KSK - zabezpečiť testovanie ľudí z prvých línií, sme privítali. Je to ďalší krok na zvýšenie bezpečnosti našich cestujúcich i kolegov. V troch termínoch budú postupne pretestovaní všetci zamestnanci – vodiči, dispečeri, pracovníci zákazníckych centier, vedúci a ďalší zamestnanci dopravných závodov," doplnil generálny riaditeľ spoločnosti Arriva Michalovce Gejza Sačko.



Ako ďalej povedal, s postupným uvoľňovaním opatrení a nástupom detí do školských a predškolských zariadení i ľudí do zamestnaní je predpoklad zvýšenej koncentrácie aj v prostriedkoch verejnej dopravy, preto je nevyhnutné nepoľaviť v dodržiavaní bezpečnostných opatrení a aj naďalej nosiť rúška, prípadne rukavice.