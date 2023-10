Všetkých 12 mestských cintorínov v Trenčíne je otvorených dlhšie

Trenčín 17. októbra (TASR) - Všetkých 12 cintorínov v Trenčíne bude v súvislosti s blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých otvorených dlhšie. Na poriadok na cintorínoch a v ich okolí budú dohliadať hliadky mestskej polície. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.



"Cintoríny sú v Trenčíne otvorené od pondelka 16. októbra až do 4. novembra od 7.00 do 20.00 h. Kancelária správy pohrebiska v dome smútku Trenčín-Juh bude pre návštevníkov a nájomcov hrobových miest, prípadne na identifikáciu hrobových miest, otvorená od 26. októbra do 4. novembra v čase od 9.00 do 17.00 h," uviedla hovorkyňa.



Ako dodala, pohrebiskám je momentálne venovaná zvýšená pozornosť nielen zo strany návštevníkov, ale aj zo strany prevádzkovateľa. K cintorínom sú pristavené veľkoobjemové kontajnery na odpad z hrobových miest.



"Do kontajnera na biologický odpad alebo kompostéra patria zelené časti prírodných vencov a kytíc, živé kvety, lístie, menšie konáre. Do kontajnera na sklo je možné vytriediť fľaše, poháre, sklenené svietniky a kahance bez umelých a kovových vrchnákov. Tie, očistené od vosku, je možné vyhodiť do triedeného zberu plastov a kovov," doplnila Ságová.



Pripomenula, že návštevníci cintorínov by mali preferovať výber ozdôb na hroby z prírodných materiálov a znížiť tak záťaž na životné prostredie.