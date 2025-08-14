< sekcia Regióny
Všetkých 32 sezónnych bazénov v okrese Nové Zámky je v prevádzke
Všetky bazény majú vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie.
Autor TASR
Nové Zámky 14. augusta (TASR) - Všetkých 32 sezónnych bazénov na umelých kúpaliskách v okrese Nové Zámky je aktuálne v prevádzke. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Nové Zámky potvrdil, že na základe laboratórnych rozborov vykonaných prevádzkovou kontrolou a novozámockým RÚVZ majú všetky bazény vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie.
Sezónne bazény majú návštevníci regiónu k dispozícii na termálnom kúpalisku Vadaš Thermal Resort Štúrovo, kde je desať bazénov. Ďalších osem sa nachádza v sezónnej časti na termálnom kúpalisku Podhájska, sedem bazénov využívajú návštevníci termálneho kúpaliska Štrand Emila Tatárika v Nových Zámkoch.
Dva bazény sa nachádzajú v Artemis Resort Wellness Hotel v Štúrove aj na termálnom kúpalisku Tvrdošovce. Jeden bazén majú k dispozícii návštevníci hotela Château Bela, penziónu Lagáň v Radave a termálneho kúpaliska II v Štúrove.
V rámci monitorovania kvality vody určenej na kúpanie s neorganizovanou rekreáciou vykonali pracovníci RÚVZ Nové Zámky odbery vody z vodnej plochy Tona Šurany. Výsledky vyhovovali vo všetkých vyšetrovaných ukazovateľoch.
