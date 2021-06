Východoslovenská galéria predstavila ENTER – galériu 21. storočia

Košice 2. júna (TASR) – Východoslovenská galéria (VSG) v Košiciach v stredu slávnostne predstavila projekt ENTER – galéria 21. storočia, ktorý pripravovala pre svojich návštevníkov počas pandémie. Zároveň do života uviedla katalóg k výstave Umením a slovom.



Ako na svojej webovej stránke uvádza Košický samosprávny kraj (KSK), projekt ENTER – galéria 21. storočia vlani podporili v internej výzve Tradície inšpirujú inovácie. V rámci neho prešiel rekonštrukciou vstupný priestor VSG tak, aby bol prístupný aj pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Okrem toho pred budovou bývalého župného domu, kde galéria sídli, pribudli ekologické svetelné pútače a vytvorená bola aj aplikácia, vďaka ktorej sa návštevníci dozvedia viac o jednotlivých výstavách. Aplikácia ponúka audio komentáre, kalendár podujatí a návštevníkom zasiela i notifikácie o aktivitách vo VSG. Dostupná je v slovenskej a anglickej verzii. „Okrem pravidelných aktualizácií obsahu plánuje VSG v blízkej dobe obohatiť aplikáciu o funkcionalitu rozšírenej reality,“ doplnila za galériu Dominika Čupková.



VSG získala dotáciu z uvedenej výzvy aj v tomto roku, a to na realizáciu projektu Pohyblivá krajina. Jej nádvorie by tak malo prejsť priestorovo-botanickou úpravou, zrekonštruovaný exteriér bude slúžiť na organizovanie výstav, spoločenských podujatí či aktivít pre školy.



Čo sa týka katalógu k výstave Umením a slovom, ten vznikol vďaka spolupráci s opátstvom v Jasove. Katalóg mapuje kultúrne dedičstvo rádu premonštrátov, dejiny konventu, jeho architektúry, historickej knižnice, archívnych dokumentov aj umelecko-historickej zbierky. Galéria ho pripravila v slovensko-anglickej mutácii.