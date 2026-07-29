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VŠÍMAVÁ VODIČKA: Nahlásila muža, ten nafúkal vyše tri promile

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Muž mal dokonca zadržaný vodičský preukaz.

Autor TASR
Bratislava 29. júla (TASR) - Bratislavskí policajti v utorok (28. 7.) odhalili vodiča pod vplyvom alkoholu vďaka oznámeniu vodičky iného vozidla. Opitému vodičovi namerali v organizme 3,48 promile alkoholu. Čelí obvineniu za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Policajnej kontrole predchádzalo telefonické oznámenie na linke 158 od duchaprítomnej vodičky iného motorového vozidla, pred ktorou toto vozidlo jazdilo zo strany na stranu, raz nižšou a raz vyššou rýchlosťou na Hradskej ulici,“ uviedla polícia.

Vodička, ktorá podozrivú jazdu nahlasovala, si okrem toho všimla aj hliadku, pri ktorej zastavila a o svojej obave, že vodič môže mať zdravotné problémy alebo je pod vplyvom, informovala aj ju.

„Následnou kontrolou vodiča bolo zistené, že má od roku 2022 zadržaný vodičský preukaz a viedol motorové vozidlo v čase jeho zadržania. Počas komunikácie bolo z dychu vodiča cítiť požitie alkoholických nápojov, preto bol vyzvaný, aby sa podrobil dychovej skúške,“ priblížili policajti.

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