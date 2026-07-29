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VŠÍMAVÁ VODIČKA: Nahlásila muža, ten nafúkal vyše tri promile
Muž mal dokonca zadržaný vodičský preukaz.
Autor TASR
Bratislava 29. júla (TASR) - Bratislavskí policajti v utorok (28. 7.) odhalili vodiča pod vplyvom alkoholu vďaka oznámeniu vodičky iného vozidla. Opitému vodičovi namerali v organizme 3,48 promile alkoholu. Čelí obvineniu za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Policajnej kontrole predchádzalo telefonické oznámenie na linke 158 od duchaprítomnej vodičky iného motorového vozidla, pred ktorou toto vozidlo jazdilo zo strany na stranu, raz nižšou a raz vyššou rýchlosťou na Hradskej ulici,“ uviedla polícia.
Vodička, ktorá podozrivú jazdu nahlasovala, si okrem toho všimla aj hliadku, pri ktorej zastavila a o svojej obave, že vodič môže mať zdravotné problémy alebo je pod vplyvom, informovala aj ju.
„Následnou kontrolou vodiča bolo zistené, že má od roku 2022 zadržaný vodičský preukaz a viedol motorové vozidlo v čase jeho zadržania. Počas komunikácie bolo z dychu vodiča cítiť požitie alkoholických nápojov, preto bol vyzvaný, aby sa podrobil dychovej skúške,“ priblížili policajti.
„Policajnej kontrole predchádzalo telefonické oznámenie na linke 158 od duchaprítomnej vodičky iného motorového vozidla, pred ktorou toto vozidlo jazdilo zo strany na stranu, raz nižšou a raz vyššou rýchlosťou na Hradskej ulici,“ uviedla polícia.
Vodička, ktorá podozrivú jazdu nahlasovala, si okrem toho všimla aj hliadku, pri ktorej zastavila a o svojej obave, že vodič môže mať zdravotné problémy alebo je pod vplyvom, informovala aj ju.
„Následnou kontrolou vodiča bolo zistené, že má od roku 2022 zadržaný vodičský preukaz a viedol motorové vozidlo v čase jeho zadržania. Počas komunikácie bolo z dychu vodiča cítiť požitie alkoholických nápojov, preto bol vyzvaný, aby sa podrobil dychovej skúške,“ priblížili policajti.