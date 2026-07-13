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VŠÍMAVÝ OBČAN: Pomohol odhaliť krádež vo Vyšnom Nemeckom
Podľa informácií polície hliadka mobilnej zásahovej jednotky PZ Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Sobrance zastavila dve autá, pričom jedno z nich bolo ťahané druhým na lane.
Autor TASR
Vyšné Nemecké 13. júla (TASR) - Trestné stíhanie začala polícia pre krádež auta pri hraničnom priechode Vyšné Nemecké - Užhorod. Na prípad upozornil občan, ktorý si všimol v nedeľu (12. 7.) vo večerných hodinách podozrivé správanie viacerých osôb na parkovisku v obci Vyšné Nemecké v okrese Sobrance. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru (PZ) Roman Hájek.
Podľa informácií polície hliadka mobilnej zásahovej jednotky PZ Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Sobrance zastavila dve autá, pričom jedno z nich bolo ťahané druhým na lane. „Po vykonaní potrebných úkonov a preverení okolností sa osoby priznali, že motorové vozidlo mali odcudziť a plánovali ho odviezť do inej obce,“ uviedol hovorca. Na ďalšie procesné úkony si vec prevzala privolaná policajná hliadka. Polícia začala v prípade trestné stíhanie pre trestný čin krádeže.
„Tento prípad je ďalším dôkazom, že všímavosť a zodpovedný prístup občanov môžu významne prispieť k odhaľovaniu trestnej činnosti,“ dodal hovorca a doplnil, že ak občania majú podozrenie, že dochádza k protiprávnemu konaniu, majú kontaktovať políciu na linke 158.
Podľa informácií polície hliadka mobilnej zásahovej jednotky PZ Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Sobrance zastavila dve autá, pričom jedno z nich bolo ťahané druhým na lane. „Po vykonaní potrebných úkonov a preverení okolností sa osoby priznali, že motorové vozidlo mali odcudziť a plánovali ho odviezť do inej obce,“ uviedol hovorca. Na ďalšie procesné úkony si vec prevzala privolaná policajná hliadka. Polícia začala v prípade trestné stíhanie pre trestný čin krádeže.
„Tento prípad je ďalším dôkazom, že všímavosť a zodpovedný prístup občanov môžu významne prispieť k odhaľovaniu trestnej činnosti,“ dodal hovorca a doplnil, že ak občania majú podozrenie, že dochádza k protiprávnemu konaniu, majú kontaktovať políciu na linke 158.