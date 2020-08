Východoslovenské múzeum v Košiciach prezentuje výstavu o modrotlači

Košice 11. augusta (TASR) – Približne 300 exponátov súvisiacich s modrotlačou si môžu pozrieť návštevníci Východoslovenského múzea (VSM) v Košiciach prostredníctvom výstavy Remeslo má modré dno. Vidieť môžu napríklad pôvodné kroje či modtrotlačiarenské formy. Za múzeum, ktoré je kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja (KSK) o tom TASR informovala hovorkyňa KSK Anna Terezková.



Výstava, ktorej kurátorkou je Ľudmila Mitrová, sa tematicky venuje vývoju a prehľadu remesla modrotlače na našom území od 18. do 20. storočia. Okrem výberu modrotlačovej tvorby z východného a stredného Slovenska si môžu návštevníci pozrieť aj modrotlačiarsku dielňu majstra Elemíra Montštka z Hranovnice. Dopĺňajú ju ukážky drevených foriem zo zaniknutých dielní - napríklad zo Starej Ľubovne, Gelnice, Spišskej Novej Vsi, Spišského Podhradia, Jelšavy, Banskej Bystrice či Kremnice.



Popri ukážke modrotlačových vzorkovníkov sú na výstave zastúpené aj viaceré ukážky modrotlače na ženskom odeve z jednotlivých regiónov na Slovensku. „Pozornosť zaujme aj prepracovanosť modrotlačového vzoru s motívom vzkriesenia Krista na textile z roku 1768, ktorý sa stal inšpiráciou pre súčasných modrotlačových návrhárov, či rokoková forma Adama a Evy,“ uviedla Terezková.



Výstava o modrotlači je prvou vlastnou výstavou VSM v tomto roku, ktorú sprístupnili po uvoľnení časti protiepidemiologických opatrení. Pôvodne sa táto výstava mala konať v apríli.



Tradičná slovenská modrotlač je od roku 2018 aj súčasťou zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Ako KSK pripomína, postupne sa stáva vyhľadávanou a znovunájdenou tradičnou technikou v 21. storočí.



Výstava potrvá v historickej účelovej budove VSM v Košiciach do 28. februára 2021. Jej súčasťou sú aj rôzne sprievodné podujatia so slovenskými modrotlačiarmi vrátane tvorivej dielne.