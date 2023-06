V Košiciach si pripomínajú 120. výročie Historickej účelovej budovy

Na snímke exponáty špeciálnej výstavy Na skle vystavené, ktorú Východoslovenské múzeum v Košiciach vytvorilo pri príležitosti 120. výročia jeho Historickej účelovej budovy, 21. júna 2023 v Košiciach. Foto: TASR Diana Semanová

Košice 21. júna (TASR) - Východoslovenské múzeum (VSM) v Košiciach si v stredu pripomína 120. výročie uvedenia do prevádzky Historickej účelovej budovy na Námestí Maratónu mieru. Pri tejto príležitosti pripravilo pre návštevníkov deň otvorených dverí (DOD), nové výstavy aj koncert. Pre TASR to uviedla múzejná pedagogička Katarína Ščerbanovská.DOD potrvá do 17.00 h. V spolupráci s Múzeom a kultúrnym centrom južného Zemplína v Trebišove v stredu sprístupnili novú výstavu so židovskou tematikou. O 18.00 h v podkroví VSM slávnostne otvoria aj špeciálnu výstavu k 120. výročiu pod názvom Na skle vystavené, ktorá priblíži začiatky, múzejné skvosty i osobnosti, ktoré kreovali prvé kroky účelovej budovy vtedajšieho Košického múzea. O 20.00 h je zas pripravený hudobný koncert. Program ukončia svetelné ilúzie premietané na priečelie budovy.dodala Ščerbanovská.S návrhom postaviť novú samostatnú múzejnú budovu vystúpil na valnom zhromaždení Hornouhorského muzeálneho spolku v roku 1888 jeho čestný predseda, biskup Košickej diecézy a mecén Žigmund Bubics. Slávnostné sprístupnenie budovy a novej expozície sa uskutočnilo 21. júna 1903.