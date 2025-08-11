< sekcia Regióny
Na Vysokej škole múzických umení bude Medzinárodná spevácka súťaž
Výkony súťažiacich budú hodnotiť členovia medzinárodnej poroty, ktorej predsedá Peter Dvorský.
Autor TASR
Bratislava 11. augusta (TASR) - Na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave sa od 5. do 11. septembra uskutoční Medzinárodná spevácka súťaž. TASR o tom informoval Vladimír Sirota z Kancelárie umeleckej produkcie Hudobnej a tanečnej fakulty (HTF) VŠMU.
Spevácka súťaž, ktorej cieľom je vyhľadávanie a podpora mladých talentovaných osobností z celého sveta, má dve vekové kategórie - do 24 rokov (účastníci narodení po 1. januári 2001) a do 32 rokov (účastníci narodení po 1. januári 1993). Prihlásilo sa do nej celkom 60 súťažiacich z 19 krajín sveta.
Ako ďalej spresňuje usporiadateľ, prvé a druhé kolo súťaže oboch kategórií sa uskutoční v Koncertnej sieni Dvorana na HTF VŠMU v Bratislave. Súťažné vystúpenia sú verejné.
Vyvrcholením súťaže bude finálové tretie kolo, ktoré bude vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu v spolupráci so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu pod taktovkou Konstantina Ilievskeho. Finálový koncert súťaže spojený s vyhlásením víťazov a udeľovaním cien sa uskutoční 11. septembra o 19.00 h.
Výkony súťažiacich budú hodnotiť členovia medzinárodnej poroty, ktorej predsedá Peter Dvorský. Ďalej ju tvoria Mariusz Kwiecień, Markéta Cukrová, Sonia Prina, Peter Mikuláš, Jiří Habart, Dagmar Podkamenská Bezačinská a Claudia Visca.
Spevácka súťaž, ktorej cieľom je vyhľadávanie a podpora mladých talentovaných osobností z celého sveta, má dve vekové kategórie - do 24 rokov (účastníci narodení po 1. januári 2001) a do 32 rokov (účastníci narodení po 1. januári 1993). Prihlásilo sa do nej celkom 60 súťažiacich z 19 krajín sveta.
Ako ďalej spresňuje usporiadateľ, prvé a druhé kolo súťaže oboch kategórií sa uskutoční v Koncertnej sieni Dvorana na HTF VŠMU v Bratislave. Súťažné vystúpenia sú verejné.
Vyvrcholením súťaže bude finálové tretie kolo, ktoré bude vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu v spolupráci so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu pod taktovkou Konstantina Ilievskeho. Finálový koncert súťaže spojený s vyhlásením víťazov a udeľovaním cien sa uskutoční 11. septembra o 19.00 h.
Výkony súťažiacich budú hodnotiť členovia medzinárodnej poroty, ktorej predsedá Peter Dvorský. Ďalej ju tvoria Mariusz Kwiecień, Markéta Cukrová, Sonia Prina, Peter Mikuláš, Jiří Habart, Dagmar Podkamenská Bezačinská a Claudia Visca.