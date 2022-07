Vstup do lesov v okresoch Košice a Košice-okolie bude zakázaný

Košice 22. júla (TASR) - Do lesov v okresoch Košice a Košice-okolie bude od soboty (23. 7.) od 00.00 h platiť zákaz vstupu. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR. Dôvodom je vysoké riziko vzniku požiarov v dôsledku pretrvávajúceho sucha a vysokých teplôt.



Zákaz vstupu do lesov na území uvedených okresov vydávajú Okresný úrad Košice a Okresný úrad Košice-okolie, platiť bude do odvolania.



Vysoké teploty v kombinácii s ťažko dostupným terénom v súčasnosti komplikujú napríklad hasenie požiaru lesného porastu v katastri obce Malá Lodina v okrese Košice-okolie. Požiar vypukol ešte v stredu (20. 7.) popoludní. Na mieste zasahujú desiatky hasičov aj vrtuľníky.



Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu momentálne na Slovensku prevládajú extrémne suché podmienky.