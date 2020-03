Vstup do priestorov polikliniky je povolený iba s ochranou tváre

Trnava 16. marca (TASR) - Vstup do priestorov polikliniky v Trnave je povolený iba s ochranou tváre, to isté platí pre vstup do autobusov mestskej autobusovej dopravy (MAD), ktoré až do odvolania pokračujú vo víkendovom režime. Uviedol to po zasadnutí krízového štábu v súvislosti so šírením nového koronavírusu primátor mesta Trnava Peter Bročka na sociálnej sieti.



"V záujem ochrany zdravia verejnosti a našich zamestnancov na 14 dní, resp. až do odvolania v maximálne možnej miere redukujeme prevádzku úradu. Fyzicky prítomných zostane iba 14 percent zamestnancov vrátane vedenia, aby zabezpečili najnevyhnutnejšie záležitosti. Ostatní zostávajú doma v pracovnej pohotovosti," uviedol Bročka.



Po zasadnutí krízového štábu mesto prijalo ďalšie opatrenia. Mestská rada a komisie budú až do odvolania rokovať a hlasovať iba online. Zastupiteľstvo, ktoré sa malo konať v marci, sa podľa primátora s najväčšou pravdepodobnosťou neuskutoční.



"Vedenie mesta pokračuje až do odvolania v 24-hodinovej dostupnosti pre prípad pohotovosti. Všetci dobre vieme, že počet potvrdených prípadov bude teraz nejaký čas iba výrazne stúpať. Čakajú nás ešte tvrdšie opatrenia, ktoré od nás budú žiadať hlavne disciplínu. Urobme preto čo je v našich silách, aby sme sa vzájomne chránili," doplnil primátor.