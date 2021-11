Vstup na verejný cintorín v Košiciach by mal prejsť obnovou

Košice 18. novembra (TASR) – Vstup na verejný cintorín v Košiciach má prejsť obnovou. Zrekonštruovať plánujú parkovisko, trhovisko aj priestor okolo vstupnej brány až po centrálny kríž. Vo štvrtok o tom informoval primátor mesta Košice Jaroslav Polaček s tým, že investícia by odhadom mala predstavovať jeden až dva milióny eur.



„Máme za sebou architektonickú štúdiu, ktorá bola zadaná mestom Košice a Správou mestskej zelene (SMsZ), aby sme tento priestor vylepšili, skrášlili,“ povedal s tým, že územné konanie by malo byť ukončené v decembri. Po získaní stavebného povolenia plánujú v prvom štvrťroku budúceho roka vyhlásiť verejné obstarávanie. „Hovoríme v státisícoch, niekde v sume medzi jeden až dva milióny eur,“ uviedol. Odhad nákladov je podľa neho zatiaľ orientačný aj vzhľadom na súčasný rast cien. Peniaze na realizáciu by mali byť vyčlenené v budúcoročnom rozpočte. Práce plánujú ukončiť začiatkom jesene 2022.



Riaditeľka SMsZ Marta Popríková považuje za najväčší problém parkovanie. Ako pripomenula, parkovisko pred cintorínom býva plné už ráno, keďže ho využívajú aj iní vodiči. Po novom by preto malo byť spoplatnené. Zadarmo by malo byť k dispozícii dve hodiny, čo by malo postačovať na návštevu cintorína či účasť na pohrebe.



Ako mesto uvádza na sociálnej sieti, v rámci obnovy by malo pribudnúť aj nové úsporné osvetlenie, nabíjacie automaty pre elektromobily a zrevitalizovať chcú tiež predajné stánky na trhovisku či priestor pri centrálnom kríži. Obnovou prejde aj námestíčko pred obradnou sieňou, na ktorom sa sústredia návštevníci pred obradmi poslednej rozlúčky a ktoré slúži aj ako vstup do urnového hája. Okrem zelene má tiež pribudnúť nový mobiliár.



SMsZ zároveň zverejnila zámer prenájmu nebytového priestoru pri cintoríne na účely prevádzky kaviarne či bufetu. „Vidíme tu problém, ak prídu ľudia z iných končín Slovenska na pohreb, nemajú kde počkať,“ povedala Popríková.



Primátor pripomenul, že uplynuli dva roky, odkedy SMsZ prevzala prevádzku košického verejného cintorína a krematória. Zopakoval, že išlo o správne rozhodnutie. „Sme toho názoru, že ak by sme to neurobili, nebol by priestor na to, aby sme mohli projektovať, opravovať, robiť architektonické súťaže,“ skonštatoval.



Podľa Popríkovej doposiaľ okrem iného na cintoríne vybudovali nové kolumbárium, keďže bol jeho vtedajší stav kritický. Centrálne schodisko, ktoré bolo takisto v zlom stave, opravujú v týchto dňoch. Nedôstojné boli podľa jej slov aj kancelárie či šatne pre zamestnancov. Pribudlo tiež nové náradie i pohrebné autá. „Síce menej viditeľné, ale veľmi podstatné veci, ktoré sa zrealizovali za tie dva roky, čo to máme v správe,“ dodala.