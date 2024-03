Vstupenky na Bojnický zámok si môžu návštevníci zakúpiť už aj online

Bojnice 6. marca (TASR) - Vstupenky do Slovenského národného múzea (SNM) - Múzea Bojnice si môžu návštevníci zakúpiť po novom i vopred online. Získajú ich na bežné prehliadky zámku, ale i tematické podujatia, ktoré múzeum pripravuje. Najbližším bude Strašidelný zámok.



"Predpredaj vstupeniek je už akousi súčasťou zvyšovania návštevníckeho komfortu. Našim návštevníkom sme tiež chceli umožniť, aby si mohli návštevu Bojnického zámku naplánovať už vopred, z pohodlia domova. Aby sa im nestalo, že po príchode na podujatie budú čakať v dlhom rade," uviedla pre TASR PR manažérka múzea Petra Gordíková.



Online predaj vstupeniek podľa nej prinesie múzeu lepší prehľad o tom, koľko návštevníkov sa v akom období na prehliadku Bojnického zámku chystá, a vie sa tak lepšie pripraviť aj po technickej stránke, aby malo dostatok personálu, lektorov.



Vstupenky na prehliadky si môžu návštevníci zakúpiť na webe múzea. "Keď príde návštevník na našu stránku, hore v menu má odkaz na vstupenky. Ukáže sa mu prvá prehliadka zámku a jaskyne a tam už klikne na kúpiť vstupenky. Dopracuje sa do rozhrania, kde si zvolí požadovaný čas a koľko ľudí s ním príde. Následne sa dopracuje k samotnej platbe," opísal kultúrno-propagačný manažér múzea Richard Perniš. Vstupenku môžu mať návštevníci vo svojom mobilnom telefóne formou QR kódu alebo si ju môžu vytlačiť.



Múzeum v tejto súvislosti žiada návštevníkov, aby prišli v stanovenom čase a mali dostatok času na to, aby ich zamestnanci skontrolovali a pustili na prehliadku, dodala Gordíková.