Vstupné z oživených Tovarnianskych trhov putovalo na pomoc Ukrajine

Tovarné 6. marca (TASR) – Po takmer dvojročnej prestávke spôsobenej pandémiou nového koronavírusu sa v obci Tovarné v okrese Vranov nad Topľou v nedeľu opäť konali Tovarnianske trhy. Možnosť predať alebo vymeniť svoje výpestky, prebytky v drobnochove alebo remeselné výrobky využilo viac ako sto obchodníkov, nakúpiť, poobzerať či len stretnúť sa, prišlo do obce približne 500 ľudí. Výťažok zo vstupného, ktorý zvyčajne základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov Exota Vranov využíva na exkurzie za zahraničnými chovateľmi, tentoraz pomôže na Ukrajine, uviedol pre TASR predseda spolku Jozef Krišta.



"Zisťujem, že ľuďom tie naše stretnutia za obdobie koronakrízy chýbali. Sme tu ako jedna veľká rodina," ozrejmil s tým, že takmer 200 chovateľov exotického vtáctva, ktorí sa na Tovarnianskych trhoch vedia stretnúť, sú pre verejnosť zároveň ceneným zdrojom informácií. O ich schopnostiach má svedčiť skutočnosť, že sa vďaka nim do austrálskej prírody vrátil papagáj neoféma Bourkova vo svojej pôvodnej farbe.



Prínos z trhov, ktoré majú v Tovarnom približne 25-ročnú tradíciu, konaných každú prvú nedeľu v mesiaci, má aj obec. "Je to pre nás hlavne propagácia, ľudia o nás vedia, berú nás ako miesto stretnutí," povedala pre TASR starostka Kvetoslava Mižáková s tým, že možnosť nakúpiť priamo od výrobcu, pestovateľa či chovateľa v "najsilnejších" jarných mesiacoch využije aj 1500 ľudí.