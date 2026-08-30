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Vstupný areál U. S. Steel sa premenuje na Vstupný areál Nippon Steel
Podľa neho spoločnosť U. S. Steel Košice v súčasnosti zamestnáva 7600 ľudí.
Autor TASR
Košice 30. augusta (TASR) - Vstupný areál U. S. Steel v košickej mestskej časti (MČ) Šaca sa premenuje na Vstupný areál Nippon Steel. Ako informoval hovorca mesta Košice Dušan Tokarčík, rozhodla o tom Mestská rada na svojom štvrtkovom (27. 8.) rokovaní.
Podľa neho spoločnosť U. S. Steel Košice v súčasnosti zamestnáva 7600 ľudí. Vedenie spoločnosti navrhlo zmenu názvu v súvislosti s plánovanou zmenou ich obchodného mena na Nippon Steel Slovakia a stane sa dcérskou spoločnosťou japonského Nippon Steel Corporation.
„Cieľom je zosúladiť názov verejného priestranstva s novým označením spoločnosti, zachovať kontinuitu a jednoznačnú identifikáciu lokality pre verejnosť, obchodných partnerov a záchranné zložky,“ uviedol s tým, že k zmene by malo dôjsť od 1. októbra.
Podľa neho spoločnosť U. S. Steel Košice v súčasnosti zamestnáva 7600 ľudí. Vedenie spoločnosti navrhlo zmenu názvu v súvislosti s plánovanou zmenou ich obchodného mena na Nippon Steel Slovakia a stane sa dcérskou spoločnosťou japonského Nippon Steel Corporation.
„Cieľom je zosúladiť názov verejného priestranstva s novým označením spoločnosti, zachovať kontinuitu a jednoznačnú identifikáciu lokality pre verejnosť, obchodných partnerov a záchranné zložky,“ uviedol s tým, že k zmene by malo dôjsť od 1. októbra.