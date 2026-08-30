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Vstupný areál U. S. Steel sa premenuje na Vstupný areál Nippon Steel

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Budova historickej radnice na Hlavnej 59 v Košiciach 15. júla 2020. Foto: TASR - Milan Kapusta

Podľa neho spoločnosť U. S. Steel Košice v súčasnosti zamestnáva 7600 ľudí.

Autor TASR
Košice 30. augusta (TASR) - Vstupný areál U. S. Steel v košickej mestskej časti (MČ) Šaca sa premenuje na Vstupný areál Nippon Steel. Ako informoval hovorca mesta Košice Dušan Tokarčík, rozhodla o tom Mestská rada na svojom štvrtkovom (27. 8.) rokovaní.

Podľa neho spoločnosť U. S. Steel Košice v súčasnosti zamestnáva 7600 ľudí. Vedenie spoločnosti navrhlo zmenu názvu v súvislosti s plánovanou zmenou ich obchodného mena na Nippon Steel Slovakia a stane sa dcérskou spoločnosťou japonského Nippon Steel Corporation.

Cieľom je zosúladiť názov verejného priestranstva s novým označením spoločnosti, zachovať kontinuitu a jednoznačnú identifikáciu lokality pre verejnosť, obchodných partnerov a záchranné zložky,“ uviedol s tým, že k zmene by malo dôjsť od 1. októbra.
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