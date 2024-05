Vstupný priestor cintorína v Košiciach zrevitalizovali

Košice 18. mája (TASR) - Zrevitalizovaný vstupný priestor na Verejnom cintoríne na Rastislavovej ulici v Košiciach odovzdali tento týždeň do užívania počas slávnostnej ekumenickej bohoslužby. Arcibiskup - metropolita Bernard Bober uviedol, že ide o jeden z najstarších cintorínov na Slovensku. Zanedbané pietne miesto už podľa primátora Košíc Jaroslava Polačeka potrebovalo rekonštrukciu.



"Požehnali sme tento priestor a obnovený kríž. Kríž je symbolom každého kresťana. Som rád, že sme tomuto priestoru dnes prejavili úctu. Verím, že Košičania ocenia túto prácu a areál, ktorý bude peknou vizitkou mesta," skonštatoval Bober.



Revitalizácia cintorína sa týkala plochy takmer 5800 metrov štvorcových. Došlo k obnove a modernizácii celého priestoru od vstupu až po centrálny kríž, vrátane osvetlenia hlavného schodiska a parkoviska. Stavebné práce zabezpečovala od júna 2022 do mája tohto roka spoločnosť Eurobau, v súčasnosti prebieha kolaudačné konanie.



"Máme najväčší cintorín na Slovensku, ktorý bol roky zanedbávaný. Rozhodli sme sa investovať do tohto priestoru ako prejav úcty k zosnulým a k piete tohto miesta. Som presvedčený, že keď sa to tu časom zazelená, bude to krásny a dôstojný priestor. Až vtedy sa naplno prejavia myšlienky a zámery projektantov. Som vďačný, že sa podarilo krásne obnoviť a zreštaurovať aj centrálny kríž, pretože ten je miestom, pri ktorom sa zastaví každý návštevník," zhodnotil Polaček a zároveň poďakoval všetkým, ktorí k obnove prispeli.



Celkové investičné náklady z rozpočtu mesta predstavovali 1,6 milióna eur s DPH. Súčasťou prác bola výmena inžinierskych sietí, podložia pod parkoviskom, vybudovanie kanalizácie, výstavba a rekonštrukcia prístupových a účelových ciest a chodníkov v areáli. Pribudlo smart LED osvetlenie, lavičky, mobiliár, stojan na bicykle a obnovil sa aj priestor trhoviska. Nové zatrávnené parkovisko motoristom poskytne 71 parkovacích miest a ďalšie tri pre ťažko zdravotne postihnutých, využiť môžu aj dve nabíjačky na elektromobily.



Súčasťou parkovacej plochy je retenčná nádrž na automatickú závlahu zelene a stromov. V rámci projektu vysadili aj 59 stromov a stovky kusov kríkov, trvaliek, či popínavých rastlín. "Modernizácia zdôraznila dôležitosť a pietny charakter tohto miesta, ktorý si ho plne zaslúži," skonštatovala riaditeľka Správy mestskej zelene (SMsZ) Marta Popríková.



Okrem centrálneho kríža sa zreštaurovania dočká aj historický trakčný stožiar a vstupný portál, kde po odstránení novodobej omietky odhalili pôvodnú a zachovanú povrchovú úpravu, pravdepodobne z tridsiatych rokov 20. storočia. Po konzultácii s odborníkmi zabezpečí reštaurovanie SMsZ, ktorá je od roku 2019 správcom košického Verejného cintorína a krematória.