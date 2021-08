Vstupný priestor nemocnice v Žiline chce vedenie zrevitalizovať

Žilina 11. augusta (TASR) – Po skončení sa platnosti 15-ročnej zmluvy so súkromným subjektom na prenájom pozemkov pri vstupe do areálu Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) v Žiline plánuje vedenie priestor zrevitalizovať. Podľa hovorkyne nemocnice Lenky Zátekovej chce zachovať na pozemkoch predaj, ale stánky chce zjednotiť.



Do rozhodovania o budúcnosti priestoru sa môže zapojiť aj verejnosť vyplnením krátkej ankety do 22. augusta. "Anketa Revitalizácia vstupnej pasáže FNsP Žilina je zverejnená na webstránke nemocnice," doplnila Záteková.



Pripomenula, že prakticky nevypovedateľnú zmluvu uzatvorilo ešte v roku 2006 bývalé vedenie FNsP Žilina a od tej doby nebolo rozširujúce sa trhovisko v rukách nemocnice, ale súkromného subjektu. "Vstup do nemocnice bol dlhé roky 'kostlivcom v skrini', ktorého sme zdedili po vtedajšom vedení. Napriek tomu, že nájomná zmluva bola pre nemocnicu absolútne finančne nevýhodná, neprimerane dlhá, bola, žiaľ, prakticky nevypovedateľná. Podali sme tiež žalobu, aby sme toto obdobie skrátili, no súd doteraz nevytýčil konanie," uviedol generálny riaditeľ žilinskej nemocnice Igor Stalmašek.



"Cieľom nebolo ublížiť malým podnikateľom. Služby, ktoré tu ponúkali, mali svoje opodstatnenie a ľudia ich radi využívali. Predaj chceme preto zachovať. No tak, aby boli zmluvné vzťahy transparentné, v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi, efektívne a hospodárne," priblížil ekonomický riaditeľ FNsP Žilina Peter Braška.



Do ankety o vstupnom priestore sa podľa generálneho riaditeľa nemocnice môžu zapojiť pacienti, zamestnanci i návštevníci. "A pridať sa do rozhodovania, čo by malo byť súčasťou zrevitalizovanej predajnej pasáže. Finálna podoba bude výsledkom tvorivého vkladu profesionálov," podotkol Stalmašek.



V areáli žilinskej nemocnice je naďalej k dispozícii novinový stánok aj predajňa s pečivom pred detskou poliklinikou a tri prevádzky na občerstvenie – na prízemí hlavnej budovy polikliniky, pod pavilónom gynekológie a pôrodníctva a oproti pavilónu chirurgie, dodala Záteková.