VšZP sa s bojnickou nemocnicou dohodli na zmluvnom vzťahu

Bojnice 31. júla (TASR) - Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) bude od 1. augusta plynule pokračovať v zmluvnom vzťahu s Nemocnicou s poliklinikou Prievidza (NsP) so sídlom v Bojniciach. TASR o tom vo štvrtok informovala Danka Capáková z oddelenia komunikácie štátnej poisťovne.



Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne Matúš Jurových podľa svojich slov ocenil konštruktívne rokovania s vedením nemocnice. „Aj v tomto prípade sa nám podarilo nájsť konsenzus medzi zabezpečením dostupnej zdravotnej starostlivosti v danom regióne a zodpovedným hospodárením s verejnými zdrojmi,“ uviedol Jurových.



Uzatvorením dodatku podľa neho zmluvný vzťah plynule pokračuje, čo znamená, že poistenci najväčšej zdravotnej poisťovne budú mať aj naďalej v plnom rozsahu zabezpečenú zdravotnú starostlivosť v tejto nemocnici.



Najväčšia zdravotná poisťovňa má uzatvorené zmluvy s viac ako 11.000 poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na Slovensku.



Bojnická nemocnica v marci vystúpila z Asociácie nemocníc Slovenska, o zmluvách s poisťovňami tak rokuje priamo. Zdravotnícke zariadenie sa rovnako dohodlo na novej zmluve so súkromnou poisťovňou Dôvera, oznámila poisťovňa vo štvrtok. Zmluvu jej vypovedala nemocnica koncom mája, a to pre podľa nej nedostatočné platby. Dôvera to vtedy označila za nekorektný krok.