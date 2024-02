Vtáčia chrípka potvrdili aj na farmách pri Senci a pri Trnave

Bratislava 5. februára (TASR) - Vtáčia chrípka je aktuálne potvrdená aj na farmách pri Senci a pri Trnave. Ide zrejme o sekundárne ohniská nákazy. Uviedlo to v pondelok na sociálnej sieti Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.



"Po tom, ako bola minulý týždeň ukončená depopulácia (usmrtenie, pozn. TASR) 40.000 kusov hydiny na farme Nový Pavol v Zlatnej na Ostrove (okres Komárno), boli na príslušné pracoviská veterinárnej správy nahlásené ďalšie zvýšené úhyny hydiny v rozmnožovacích a úžitkových chovoch na farmách Veľká Častá (28.000 kusov hydiny) a Špačince (24.000 kusov hydiny)," spresnil agrorezort.



"Predpokladaným zdrojom nákazy pre primárne ohnisko je pravdepodobne nepriame zavlečenie vírusu prostredníctvom nakazených voľne žijúcich vtákov," zdôraznila Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR. V okolí sa podľa veterinárov zvyknú na vodných plochách zdržiavať napríklad labute vo vyšších počtoch.



Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Trnava a RVPS Senec nariadili opatrenia v zmysle platných predpisov, teda opatrenia v ohnisku nákazy a opatrenia pre reštrikčné pásmo - ochranné pásmo v okruhu 3 kilometrov a pásmo dohľadu v okruhu 10 kilometrov.



"Tieto nariadenia sú adresované prevádzkovateľovi, obciam v rámci pásiem, chovateľom hydiny a iného vtáctva v rámci pásiem a poľovníckym združeniam, a to obdobným spôsobom, ako to bolo pri primárnom ohnisku na farme Nový Pavol," dodala ŠVPS.