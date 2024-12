VTÁČIA CHRÍPKA V KOŠICIACH: Zoo museli uzavrieť pre verejnosť

Košice 11. decembra (TASR) - Košická zoologická záhrada je od stredy pre verejnosť zatvorená pre výskyt vtáčej chrípky. Nákazu vírusom H5N1 u kačice druhu potápač prilbatý potvrdilo Národné referenčné laboratórium vo Zvolene. TASR o tom informovala vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu košickej zoo Eva Malešová.



O zatvorení zoo až do odvolania rozhodla Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice mesto. Potápač prilbatý je druh pôvodom zo Severnej Ameriky. Kačica sa na rybníku zoo správala neobvykle a podozrenie chovateľov i veterinárneho lekára z nákazy sa potvrdilo.



"V košickej zoo platia v týchto dňoch sprísnené pravidlá chovu. Inštalovali sme dezinfekčné rohože pri vstupe najmä pre zásobovanie, máme dezinfekčný brod, do krmiva pridávame viac vitamínov a podporných látok pre druhy ohrozené nákazou, ktoré žijú vo vonkajších expozíciách," uviedol zoológ Patrik Pastorek. V pozmenenom režime pracujú aj chovatelia na úseku vtákov. Starostlivosť o vtáky je z hľadiska ošetrovania striktne rozdelená tak, aby sa zabránilo riziko prenosu. Od potvrdenia vtáčej chrípky platí tiež ochranné pásmo v okruhu troch kilometrov od ohniska výskytu.



Zoo oznámila, že pre verejnosť bude zatvorená najmenej 21 dní v závislosti od ďalšieho vývoja nákazy. V areáli ruší všetky akcie plánované do konca roka. Zoo celkovo chová 150 vtáčích druhov a viac ako 580 jedincov.



"Pre záujemcov o stretnutie so zvieratami odporúčame navštíviť naše Centrum environmentálnej výchovy, tzv. ZooDom na Mojmírovej ulici 1 v Košiciach, ktoré je s výnimkou pondelka otvorené každý deň," konštatovala Malešová. Na piatok 20. decembra v centre pripravujú Deň otvorených dverí s kontaktnými zvieratami, ktoré obohatia stálu expozíciu plazov a obojživelníkov.