Tatranskí mestskí policajti opäť pripravili prednášku pre seniorov

Vysoké Tatry 4. apríla (TASR) – Seniori sú jednou z najohrozenejších skupín obyvateľstva, preto sa aj Mestská polícia (MsP) vo Vysokých Tatrách snaží venovať im špeciálnu pozornosť. Štatisticky je totiž táto veková kategória zastúpená v Tatrách na úrovni takmer 30 percent.



„Po takmer dvojročnej pauze zavíta medzi našich seniorov prezidentka Fóra pre pomoc starším Ľubica Gálisová. Rozhodli sme sa nečakať na jesenný október - tradičný mesiac úcty k straším, a prednášky organizujeme v priebehu tohto týždňa v jednotlivých mestských častiach,“ uviedol zástupca náčelníka MsP Jozef Štefaňák.



Medzigeneračnú spoluprácu naštartovala MsP tzv. susedskými hliadkami pred dvoma desiatkami rokov. Vnímavý senior vtedy správne vyhodnotil podozrivé správanie sa neznámej osoby, ktorá sa napokon ukázala ako bytový zlodej. Ochota dôchodcov zaujímať sa aktívne o dianie vo svojom okolí prerástla do pravidelných konzultácií policajtov so seniormi. Ako hosť k nim pred časom pribudla práve Gálisová. „Fórum sa zaoberá problematikou starších, ochranou ich práv, poskytovaním poradenstva, ponukou právnej pomoci,“ priblížila.



Ešte sa neskončila pandémia, neďaleko vznikol vojnový konflikt aj spotrebiteľské ceny začali rásť závratným tempom, a to všetko je podľa Štefaňáka živnou pôdou aj pre vzrast kriminality. „Preto všetky neistoty oslabujú sebadôveru seniorov, ktorí sa v krízových situáciách pri hľadaní opory a pomoci stávajú korisťou podvodníkov,“ skonštatoval zástupca a dodal, že čoraz viac seniorov sa na políciu obracia s problémami, ktorých riešenie nie je v ich kompetencii. „Preto ich chceme usmerniť, koho majú osloviť, aby boli úspešní a spokojní,“ uviedol Štefaňák. Cieľom je zvýšiť informovanosť dôchodcov, aby sa dokázali obhájiť, obrániť a odolať nástrahám podvodníkov.



Tatranská MsP v spolupráci s odborníkmi neustále metodicky iniciuje zvyšovanie právneho povedomia a svojpomoci seniorov a opakovane im ponúkajú podporu zo strany organizácií venujúcich sa starším. Aprílové stretnutia sa v priebehu tohto týždňa uskutočnia v denných centrách v Tatranskej Kotline, Tatranskej Lomnici, Novom a Dolnom Smokovci.