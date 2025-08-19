< sekcia Regióny
Vo Veľkej Studenej doline objavili vodopád s výškou 116 metrov
Nachádza sa v nadmorskej výške 1939 metrov v horolezeckom teréne.
Autor TASR
Vysoké Tatry 19. augusta (TASR) - Vo Veľkej Studenej doline vo Vysokých Tatrách sa podarilo objaviť unikátny, doposiaľ nezaznamenaný vodopád s výškou 116 metrov. Ide o stý evidovaný tatranský vodopád a už teraz vyvoláva množstvo otázok. Na utorkovej tlačovej konferencii na Hrebienku o tom informoval inštruktor horolezectva a objaviteľ vodopádu Martin Murár. Potvrdil, že vodopád sa stal súčasťou horolezeckého projektu Malý horolezecký manifest Ta33.
Vodopád sa neuvádza v žiadnej mape ani odbornej literatúre. Nachádza sa v nadmorskej výške 1939 metrov v horolezeckom teréne a jeho unikátnosť podľa Murára spočíva v tom, že vyteká priamo zo zeme ako prameň, pričom nad ním neexistuje žiadny povrchový tok. Podľa evidencie tatranských vodopádov, ktorú vedie Milan Lučanský, ide o stý evidovaný vodopád Vysokých Tatier.
Objav, meranie aj popis uskutočnil práve Murár, keď sa snažil nájsť líniu pri tvorbe novej horolezeckej cesty na Streleckú vežu, ktorú nazvali Ostrostrelecká. Vodopád pomenoval ako Nižný a Vyšný Strelecký vodopád. „Názov odkazuje na lokalitu a prerušenie pádu vody jednou výraznou kaskádou. Vodopád sa stal dejiskom novej horolezeckej línie s názvom Žriedlo. Cesta na vrchol Streleckej veže - 2130 metrov nad morom, ktorú som vytvoril spolu so skupinou horolezeckých nadšencov, má spolu 12 lanových dĺžok s obťažnosťou IV. stupňa UIAA (Medzinárodná horolezecká asociácia). Zaujímavosťou je, že v ‚ôsmej‘ dĺžke sa lezec môže napiť priamo z prameňa vodopádu,“ vysvetlil Murár. Chemickú analýzu, ktorá potvrdila, že voda z vodopádu je pitná, urobila Podtatranská vodárenská a prevádzková spoločnosť.
Ideálnym východiskovým bodom na túru k vodopádu je horská ubytovňa Hrebienok, ktorá spolu s horským strediskom Vysoké Tatry finančne podporila realizáciu tejto zaistenej cesty. Murár dodal, že vodopád je vidieť z turistickej trasy smerom na Zbojnícku chatu od Vareškového plesa, je však potrebné sa pozorne dívať.
Nová línia Žriedlo je 22. cestou projektu Malý horolezecký manifest Ta33, ktorého cieľom je bezplatné sprístupňovanie tatranského horolezectva širokej komunite lezcov. Projekt sa začal v roku 2014 cestou Jubilejná na Velický zub pri príležitosti 15. výročia horolezeckej školy Muraria. Dôraz sa kladie na bezpečnosť, rešpekt k prírode a zdieľanie poznatkov bez komerčných a iných bariér. Financovaný je darmi sympatizantov a realizovaný s podporou dobrovoľníkov. Spolu s cestou Žriedlo tím Murarie otvára päť ďalších nových horolezeckých ciest.
