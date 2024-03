Vulkanologickú expozíciu v múzeu v Novej Bani zmodernizovali

Nová Baňa 13. marca (TASR) - V priestoroch Pohronského múzea v Novej Bani v Žarnovickom okrese otvorili v stredu zmodernizovanú vulkanologickú expozíciu. Tá je jedinou svojho druhu na Slovensku. TASR o tom informovala Lenka Štepáneková, hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorý je zriaďovateľom múzea.



Dodala, že expozícia má interaktívne prvky aj exponáty z rôznych kútov sveta. Po novom v nej návštevníci nájdu dotykový stôl, interaktívny panel s prehľadom seizmickej aktivity a videami sopečnej činnosti. Súčasťou je aj rotujúci digitalizovaný exponát, ktorý porovnáva a popisuje sopečné bomby z rôznych oblastí. Nechýba vulkanický materiál z Putikovho vŕška či zbierka vzoriek z iných známych vulkánov.



Podľa BBSK cieľovou skupinou sú návštevníci všetkých vekových kategórií, a to nielen z regiónu Nová Baňa, ale aj z ďalších častí Slovenska či zahraničia. Všetkým pomocou moderných a nových interaktívnych technológií, obstaraných pre túto expozíciu, predstavia témy vulkanológie, geológie a sopečnej činnosti.



Celkové náklady na modernizáciu a zlepšenie hygienických štandardov presiahli 170.000 eur, z toho 40.000 eur boli vlastné prostriedky BBSK. "Verím, že vynovenú expozíciu dokážeme zapojiť do vzdelávacej ponuky pre naše školy, ale aj do ponuky pre rozvoj turistického ruchu," povedal počas jej otvorenia predseda BBSK Ondrej Lunter.



Najmladšia vyhasnutá sopka v strednej Európe, Putikov vŕšok, sa nachádza pár kilometrov od Novej Bane. Pre ňu v roku 1998 vznikla vulkanologická expozícia v priestoroch Pohronského múzea.