Výskumná organizácia chce vybudovať prevádzku na výrobu kyseliny

Nováky 6. januára (TASR) - Výskumno-vývojová organizácia VUP so sídlom v Prievidzi plánuje v existujúcom chemickom areáli v Novákoch vybudovať prevádzku na výrobu kyseliny dimetylolpropiónovej (DMPA), ktorá má využitie v automobilovom priemysle. Náklady na novú vedecko-výskumnú činnosť určenú na testovanie výroby odhadla na päť miliónov eur.



"Jedným z hlavných využití DMPA je výroba polyuretánových disperzií pre oblasť špeciálnych náterov a lakov predovšetkým pre automobilový priemysel ako exteriérová, tak aj interiérová ochrana. Výrobné know-how je unikátne a v súčasnosti ho celosvetovo vlastní iba VUP, Perstorp a malé výrobne v Číne," uviedla spoločnosť v zámere, ktorý začiatkom tohto roka predložila orgánom na posudzovanie vplyvov na životné prostredie.



Výrobu DMPA bude spoločnosť realizovať v kapacite 600 ton/ročne, čo reprezentuje približne desať percent celosvetovej spotreby. Výrobnú jednotku plánuje umiestniť na novovytvorenej prevádzke v areáli chemickej firmy Fortischem v Novákoch a tvoriť bude jeden kompaktný celok. "Kompletná technologická časť bude umiestnená do nového stavebného objektu pozostávajúceho z technologickej časti a skladovacej časti," konkretizovala firma. Konkrétny výrobný proces, vstupujúce suroviny a technologický postup v zámere neuviedla, keďže podľa nej ide o obchodné tajomstvo.



"DMPA je špecifickou zlúčeninou, ktorá má svoje využitie v rámci celosvetového priemyslu, ale jej výroba je realizovaná len vo veľmi malej miere. Aj vzhľadom na to má potenciál do budúcna rozvíjať priemyselnú činnosť v okolí a v SR. Rovnako má v rámci SR, ale aj Európy dostatok potenciálnych odberateľov," vysvetlil investor.



Akciová spoločnosť VUP vznikla v roku 1996 transformáciou Výskumného ústavu pre petrochémiu, založeného v roku 1950. Počas svojej existencie vyriešila a v spolupráci s podnikmi realizovala viaceré chemické výroby a racionalizačné opatrenia v Nováckom chemickom závode, Chemku Strážske, Považských chemických závodoch Žilina, Dusle Šaľa, Slovnafte Bratislava, Slovenských lučobných závodoch Hnúšťa a ďalších podnikoch doma aj v zahraničí. V súčasnosti vykonáva výskum chemických syntéz, výrobkov a procesov do úrovne technologických podkladov pre nové výrobne, zaoberá sa výrobou produktov malotonážnej chémie, chemických špecialít, čistých chemikálií a výrobkov pre zdravotníctvo a kozmetiku, poskytuje servisné a expertízne služby v oblasti priemyselnej ekológie, chemických analýz, fyzikálno-chemických procesov, merania explozívnych vlastností plynov a pár, ako i testovania chemických látok pre potreby európskej chemickej legislatívy REACH.