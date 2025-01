Záchranka a kardioústav cvičia pripojenie pacienta na mimotelový obeh

Košice 16. januára (TASR) - Dokonalá koordinácia posádok Záchrannej služby Košice (ZSKE) a špecialistov Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH) môže v budúcnosti zachrániť ďalšie životy. Novú metodiku, ktorá pri zástave obehu predpokladá urýchlené pripojenie pacienta na mimotelový obeh - ECMO, v praxi trénovali košickí záchranári a personál kardioústavu. Informoval o tom vo štvrtok hovorca VÚSCH Igor Michalčík. Spustenie ECMO programu mimonemocničnej resuscitácie sa predpokladá v marci.



ECMO je prístroj, ktorý dokáže pacientovi nahradiť srdce aj pľúca, teda okysličiť krv a zachovať jej cirkuláciu v obehu i napriek tomu, že srdce nepracuje správne. Lekárom tak podľa VÚSCH dáva priestor na zistenie a odstránenie príčiny zlyhania srdca bez ďalšieho poškodenia orgánov. Dôležitý pri záchrane pacienta je v tomto prípade čas. Čím skôr je privezený do nemocnice, ktorá systémom ECMO disponuje, tým vyššia šanca je na jeho záchranu.



"Spolu so záchranármi sme jedna celá reťaz úspešnej liečby pacienta, zatiaľ čo oni sú prví, my kontinuálne preberáme pacienta od nich u nás v nemocnici a pokračujeme s touto liečbou ďalej. Sme dve súčasti jedného celku, a preto je dôležité si to spoločne natrénovať," priblížil prednosta Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny (KAIM) VÚSCH a Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) Dušan Rybár.



Počas nácviku sa hľadala akákoľvek možnosť, ako skrátiť čas dojazdu do nemocnice. "Cvičilo sa to, aby sme pacienta, ktorý je resuscitovaný s určitou diagnózou, mohli dopraviť na podporu mimotelového obehu a preklenuli tak obdobie, počas ktorého nemá adekvátne okysličenie tkanív. Toto je nový prvok, ktorý sa zavádza, čiže sme si potrebovali overiť, ako dlho trvajú jednotlivé úkony, ako ich v praxi vieme ovplyvniť a ako čo najviac časovo skrátiť jednotlivé náležitosti, ktoré sú pri tých úkonoch potrebné," uviedol hlavný lekár ZSKE Ladislav Neubert.



Kým záchranári pracujú s pacientom v teréne, VÚSCH už v daných chvíľach pripravuje tím a potrebné technické zabezpečenie, aby mohli pacienta ihneď po príchode pripojiť na ECMO. "Táto nová metodika je veľmi závislá na časových intervaloch, pretože ak chceme pacientovi zabezpečiť krvný obeh - a nie je to možné zabezpečiť vlastným srdcom, musí to byť veľmi rýchle. Mozgové bunky sú najcitlivejšie a odumierajú veľmi rýchlo. Hrozí teda riziko ťažkých následkov," zdôraznil hlavný lekár KAIM - úseku anestéziológie Tomáš Grendel.



Podľa kardiochirurga a generálneho riaditeľa VÚSCH Štefana Lukačína je celosvetovo veľký tlak na spojenie resuscitácie s napojením na prístroj ECMO. Verí, že sa nový projekt podarí zaviesť v krátkom čase.