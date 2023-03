Začali s výstavbou cezhraničného cyklomosta Dobrohošť – Dunakiliti

Bratislava 1. marca (TASR) - Most medzi slovenskou obcou Dobrohošť v okrese Dunajská Streda a maďarskou obcou Dunakiliti je na začiatku realizácie výstavby. Hodnota schváleného rozpočtu projektu je viac ako 10,4 milióna eur bez DPH. Slúžiť bude cyklistom, chodcom i záchranárskym zložkám a vozidlám údržby. TASR o tom informoval štátny podnik Vodohospodárska výstavba (VV).



"Most prepojí Malý Žitný ostrov na Slovensku a Szigetköz na maďarskej strane a stane sa súčasťou riečnej cyklotrasy EuroVelo 6. Slovensko sa tak napojí na európsku cyklomagistrálu," priblížil.



Cyklomost plánujú otvoriť na jar 2024. Premostenie hraničnej rieky bude mať celkovú dĺžku takmer 500 metrov, polovica z nej pôjde priamo nad vodou. Rozdelenie financovania medzi Slovenskom a Maďarskom je podľa Vodohospodárskej výstavby 50:50. Z hodnoty celkového schváleného rozpočtu projektu prislúchajúcej slovenskej strane bude viac ako 4,19 milióna eur (85 percent) financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a päť percent zo štátneho rozpočtu SR. Zvyšnú sumu dofinancuje VV.



Štátny podnik považuje cyklomost za jeden zo strategických krokov v budovaní kvality turizmu na Žitnom ostrove. "Cyklomost otvorí možnosti Slovákom, Maďarom i všetkým nadšencom cyklistiky. Vďaka cyklomostu budú mať možnosť popri svojich športových aktivitách spoznávať túto špecifickú pohraničnú oblasť," uviedol generálny riaditeľ VV Vladimír Kollár.



Primárnym cieľom projektu je zvýšenie hustoty hraničných priechodov pozdĺž slovensko-maďarskej hranice výstavbou cezhraničnej infraštruktúry pre ekoturistov medzi úsekmi cyklotrasy EuroVelo 6 na Slovensku a v Maďarsku a s napojením na TEN-T sieť.



Vznikajúca cyklistická trasa a most zaistia bezpečnejšie a kratšie priame spojenie medzi obcami Dobrohošť a Dunakiliti a uľahčia udržateľnú dostupnosť regiónov Szigetközu a Trnavského kraja. Zároveň sa tiež zvýši dostupnosť Dobrohošte zo siete TEN-T.