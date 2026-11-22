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VVS chce napojiť obce pri Košiciach na vodárenskú nádrž Starina
Projekt zahŕňa výstavbu sedemkilometrového privádzacieho potrubia medzi obcami Ďurkov a Košické Oľšany, kde sa napojí na potrubie s vodárenským zdrojom Starina, ktorý zásobuje Košice.
Autor TASR
Košice 22. novembra (TASR) - Výstavba privádzacieho vodovodného potrubia, ktoré umožní napojenie Ruskova, Ďurkova, Svinice, ako aj ďalších obcí v okrese Košice-okolie na vodárenskú nádrž Starina, je o krok bližšie k realizácii. Okresný úrad (OÚ) Košice - okolie aktuálne vydal povolenie na zhotovenie vodnej stavby. Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS) chce projekt zrealizovať do konca budúceho roka.
Projekt zahŕňa výstavbu sedemkilometrového privádzacieho potrubia medzi obcami Ďurkov a Košické Oľšany, kde sa napojí na potrubie s vodárenským zdrojom Starina, ktorý zásobuje Košice. Vyriešiť má problém so zásobovaním pitnou vodou, ktorý v lete postihol obce v tomto regióne pre sucho a nedostatočnú kapacitu existujúcich zdrojov.
OÚ Košice - okolie vydal rozhodnutie o stavebnom zámere 16. novembra. Ako pre TASR uviedla VVS, po nadobudnutí jeho právoplatnosti bude nasledovať proces overenia realizačného projektu stavby na OÚ.
Presný termín začatia stavebných prác zatiaľ nie je možné určiť. „Predchádzať mu bude verejné obstarávanie zhotoviteľa a zároveň je potrebné vykonať nariadený archeologický výskum v troch etapách,“ uviedla VVS s tým, že tieto procesy môžu ovplyvniť časový harmonogram realizácie.
Zámerom vodárenskej spoločnosti je dokončiť stavbu do konca roka 2027. Predpokladané investičné náklady predstavujú približne 1,5 milióna eur vrátane nákladov na archeologický výskum. „Celá investícia bude financovaná z vlastných zdrojov spoločnosti VVS,“ informovala spoločnosť.
Nové privádzacie potrubie umožní distribúciu potrebného množstva vody pre zásobovanie obcí Ruskov, Ďurkov a Svinica, ktoré sú v súčasnosti zásobované z vodného zdroja Bidovce. Ten nie je v správe VVS a kapacitne nepostačuje. Po vybudovaní privádzacieho potrubia bude podľa zámeru možné zásobovať vodou zo Stariny aj obce Olšovany, Blažice, Vyšný Čaj a Nižný Čaj. „Na tento účel bude potrebné zvýšiť kapacitu existujúceho potrubia medzi obcami Rozhanovce, Košické Oľšany, na ktoré sa nové potrubie pri obci Košické Oľšany napája,“ uvádza sa v stavebnom zámere. Výhľadovo je možné aj zásobovanie obcí Ďurďošík, Trsťany a Bidovce.
Trasa nového potrubia bude prechádzať katastrálnymi územiami obcí Rozhanovce, Ďurďošík, Bidovce, Svinica a Ďurkov mimo zastavaného územia. Na potrubí bude za bodom napojenia vybudovaná vodomerná šachta. Po trase potrubia budú osadené sekčné uzávery, hydranty a automatické vzdušníky.
Kritická situácia so zásobovaním pitnou vodou pretrvávala v lete tohto roka v obciach Ruskov, Ďurkov a Svinica, pričom došlo k odstávkam dodávok vody a náhradnému zásobovaniu prostredníctvom cisterien. Pre dlhodobé sucho, horúčavy a nedostatok pitnej vody vyhlásili mimoriadne situácie v okolitých obciach Nižný Čaj a Vyšný Čaj, kde nie je vybudovaný verejný vodovod.
Projekt zahŕňa výstavbu sedemkilometrového privádzacieho potrubia medzi obcami Ďurkov a Košické Oľšany, kde sa napojí na potrubie s vodárenským zdrojom Starina, ktorý zásobuje Košice. Vyriešiť má problém so zásobovaním pitnou vodou, ktorý v lete postihol obce v tomto regióne pre sucho a nedostatočnú kapacitu existujúcich zdrojov.
OÚ Košice - okolie vydal rozhodnutie o stavebnom zámere 16. novembra. Ako pre TASR uviedla VVS, po nadobudnutí jeho právoplatnosti bude nasledovať proces overenia realizačného projektu stavby na OÚ.
Presný termín začatia stavebných prác zatiaľ nie je možné určiť. „Predchádzať mu bude verejné obstarávanie zhotoviteľa a zároveň je potrebné vykonať nariadený archeologický výskum v troch etapách,“ uviedla VVS s tým, že tieto procesy môžu ovplyvniť časový harmonogram realizácie.
Zámerom vodárenskej spoločnosti je dokončiť stavbu do konca roka 2027. Predpokladané investičné náklady predstavujú približne 1,5 milióna eur vrátane nákladov na archeologický výskum. „Celá investícia bude financovaná z vlastných zdrojov spoločnosti VVS,“ informovala spoločnosť.
Nové privádzacie potrubie umožní distribúciu potrebného množstva vody pre zásobovanie obcí Ruskov, Ďurkov a Svinica, ktoré sú v súčasnosti zásobované z vodného zdroja Bidovce. Ten nie je v správe VVS a kapacitne nepostačuje. Po vybudovaní privádzacieho potrubia bude podľa zámeru možné zásobovať vodou zo Stariny aj obce Olšovany, Blažice, Vyšný Čaj a Nižný Čaj. „Na tento účel bude potrebné zvýšiť kapacitu existujúceho potrubia medzi obcami Rozhanovce, Košické Oľšany, na ktoré sa nové potrubie pri obci Košické Oľšany napája,“ uvádza sa v stavebnom zámere. Výhľadovo je možné aj zásobovanie obcí Ďurďošík, Trsťany a Bidovce.
Trasa nového potrubia bude prechádzať katastrálnymi územiami obcí Rozhanovce, Ďurďošík, Bidovce, Svinica a Ďurkov mimo zastavaného územia. Na potrubí bude za bodom napojenia vybudovaná vodomerná šachta. Po trase potrubia budú osadené sekčné uzávery, hydranty a automatické vzdušníky.
Kritická situácia so zásobovaním pitnou vodou pretrvávala v lete tohto roka v obciach Ruskov, Ďurkov a Svinica, pričom došlo k odstávkam dodávok vody a náhradnému zásobovaniu prostredníctvom cisterien. Pre dlhodobé sucho, horúčavy a nedostatok pitnej vody vyhlásili mimoriadne situácie v okolitých obciach Nižný Čaj a Vyšný Čaj, kde nie je vybudovaný verejný vodovod.