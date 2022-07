Východoslovenskí vodári: Požiadavky na pitnú vodu sa darí pokrývať

Košice 18. júla (TASR) - V podzemných vodárenských zdrojoch sa v niektorých lokalitách môže prejaviť znížená výdatnosť prameňov a vrtov. V súvislosti so suchom to pre TASR uviedla Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS) s tým, že momentálne bez väčších problémov pokrýva požiadavky svojich odberateľov na množstvo a kvalitu dodávanej pitnej vody.



"Za posledné dni nedošlo k zhoršeniu situácie, niekde sa, naopak, stav stabilizoval. Do budúcnosti však bude žiaduce uvažovať o rozšírení vodárenských zdrojov výstavbou vodárenskej nádrže, ktorou by sa zvýšilo disponibilné množstvo pitnej vody určenej na zásobovanie obyvateľov," uviedli vodárne. Stav zdrojov pitnej vody monitorujú a vyhodnocujú denne.



Podľa VVS podzemné vody na Slovensku predstavujú viac ako 80 percent z celkového zásobovania obyvateľstva pitnou vodou. Vo VVS je podiel využitia podzemných vôd k povrchovým vodám 49,45 percenta, pričom najvýznamnejšími zdrojmi povrchovej vody pre VVS sú vodárenské nádrže Starina a Bukovec. Z podzemných zdrojov je to prameň Drieňovec.



Vodárne podľa vlastných slov dlhodobo apelujú na odberateľov, aby šetrili pitnou vodu. Pripomínajú, že v súčasnej celosvetovej klimatickej situácii je potrebné určiť si priority jej využívania. "V posledných týždňoch sú aktuálne odporúčania spojené s eliminovaním odberu vody pre potreby napúšťania domácich bazénov, polievania trávnikov či umývania áut," dodávajú.



VVS zásobuje pitnou vodou takmer milión obyvateľov východného Slovenska, zabezpečuje tiež odkanalizovanie pre takmer 700.000 obyvateľov.