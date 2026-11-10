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VVS upozorňuje na nepravdivé údaje o dlhodobých odstávkach pitnej vody
O aktuálnych poruchách a odstávkach v Košiciach a okolí sa môžu informovať aj prostredníctvom nepretržitého dispečingu.
Autor TASR
Košice 10. novembra (TASR) - Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS) upozorňuje na šírenie nepravdivých informácií o údajných dlhodobých odstávkach dodávok pitnej vody. Zavádzajúce oznamy sa v posledných dňoch objavujú najmä na sociálnych sieťach. Z VVS informovali, že nejde o jej oficiálne oznámenia a odstávky v uvádzanom rozsahu ani trvaní neplánuje.
„VVS neplánuje odstávky dodávky pitnej vody v rozsahu ani trvaní uvádzanom v týchto neoverených materiáloch,“ uviedli. Vodárne vyzývajú obyvateľov, aby si informácie o plánovaných aj neplánovaných odstávkach overovali na oficiálnej webovej stránke www.vodarne.eu. O aktuálnych poruchách a odstávkach v Košiciach a okolí sa môžu informovať aj prostredníctvom nepretržitého dispečingu.
„VVS neplánuje odstávky dodávky pitnej vody v rozsahu ani trvaní uvádzanom v týchto neoverených materiáloch,“ uviedli. Vodárne vyzývajú obyvateľov, aby si informácie o plánovaných aj neplánovaných odstávkach overovali na oficiálnej webovej stránke www.vodarne.eu. O aktuálnych poruchách a odstávkach v Košiciach a okolí sa môžu informovať aj prostredníctvom nepretržitého dispečingu.