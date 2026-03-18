VVS v rámci Svetového dňa vody ponúkne sériu aktivít
Autor TASR
Košice 18. marca (TASR) - Sériu aktivít vrátane dňa otvorených dverí (DOD) a bezplatnej analýzy vody zo studní ponúkne Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS) pri príležitosti Svetového dňa vody. Cieľom podujatí je zvýšiť povedomie o význame bezpečnej pitnej vody, ochrane vodných zdrojov a priblížiť verejnosti fungovanie vodárenskej infraštruktúry. TASR o tom informovali vodárne.
DOD sa uskutoční v pondelok 23. marca od 8.00 do 14.00 h v zákazníckych centrách VVS v Bardejove, Humennom, Košiciach, Michalovciach, Prešove, Rožňave, Revúcej, Svidníku, Trebišove a Vranove nad Topľou. „Návštevníci si budú môcť priniesť vzorku vody zo svojej studne a využiť bezplatné orientačné testovanie na obsah dusičnanov. VVS tak chce upozorniť na rozdiel medzi kontrolovanou pitnou vodou z verejného vodovodu a vodou z individuálnych zdrojov, ktoré často nepodliehajú pravidelným kontrolám,“ uviedli vodárne. Súčasťou podujatia bude i zákaznícka anketa o vodárenských službách a pre návštevníkov budú pripravené aj informačné materiály o kvalite pitnej vody a ochrane vodných zdrojov.
VVS počas budúceho týždňa chystá aj exkurzie pre základné a stredné školy na vybraných vodárenských objektoch. Pre základné školy pripravuje tiež súťaže, ktoré majú podporiť environmentálne povedomie detí a priblížiť im význam vody pre každodenný život.
Vodárne zároveň postupne publikujú magazín Vodník v elektronickej forme. Jeho kompletná verzia bude dostupná na webovej stránke www.vodarne.eu.
Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VVS Stanislav Prcúch pripomenul, že pitná voda je výsledkom každodennej práce mnohých odborníkov a fungovania rozsiahlej vodárenskej infraštruktúry. „Svetový deň vody je príležitosťou pripomenúť verejnosti hodnotu vody a zároveň priblížiť prácu vodárov, ktorí sa o jej bezpečnosť a kvalitu starajú každý deň,“ uviedol.
Svetový deň vody pripadá na 22. marca. Tohtoročnou témou je Kde tečie voda, tam rastie rovnosť. Má poukázať na to, že prístup k bezpečnej pitnej vode a hygienickým službám zásadne ovplyvňuje zdravie, kvalitu života a rovnosť príležitostí.
