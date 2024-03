Východoslovenská vodárenská spoločnosť vníma výzvu samospráv pozitívne

Košice 18. marca (TASR) - Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS) vníma výzvu podpísanú viacerými primátormi a starostami zo stredného a východného Slovenska pozitívne. Predstavitelia samospráv, ktoré sú akcionármi VVS, žiadajú v súvislosti s dlhopisovým programom vodární garanciu ochrany vody a majetku. VVS sa bude požiadavkami akcionárov podrobne zaoberať. V reakcii na výzvu, ktorú signatári zverejnili v piatok (15. 3.), to pre TASR uviedol člen Predstavenstva VVS Daniel Kratky.



"Výzvu akcionárov vnímame pozitívne, ako reflektovanie záujmov obyvateľov ich volenými zástupcami, čo považujeme za plne legitímne a správne. Samozrejme, výzvou sa budeme podrobne zaoberať, pretože jej princípy vnímame rovnako," skonštatoval Kratky.



Výzvu adresovanú VVS a Národnej rade SR podpísali primátori Revúcej, Michaloviec, Sabinova, Bardejova a starostovia obcí Jablonov nad Turňou, Kračúnovce, Gočovo, Vlachovo, Sedlice a Ruskov. Signatári sformulovali štyri základné princípy, v ktorých v súvislosti s dlhopisovým programom vodární žiadajú garancie ochrany vody a majetku VVS a tiež to, aby výnosy z programu nespôsobili zvýšenie cien vodného a stočného. Vyjadrili sa aj proti akémukoľvek predaju či privatizácii vodných zdrojov.



"Pokiaľ ide o požadované garancie zo strany VVS, orgány spoločnosti už vo februári prijali uznesenie o tom, že náklady na výnosy z dlhopisového programu garantovaných výnosov nepremietneme do oprávnených nákladov, ktoré sú podkladom pre výpočet cien vodného a stočného. Inými slovami, že pre dlhopisový program sa tieto ceny zvyšovať určite nebudú," reagoval Kratky. VVS tiež pred časom odmietla obavy z privatizácie v súvislosti s dlhopisovým programom.



Akcionármi VVS je viac ako 700 miest a obcí najmä východného Slovenska. Na viaceré riziká pre rozvoj spoločnosti i jej akcionárov v dlhopisovom programe vodární v januári upozornil Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR.