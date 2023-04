Vvzniesli obvinenie za nelegálnu skládku v okrese Dunajská Streda

Povoda 12. apríla (TASR) – Polícia obvinila osobu z obce Vydrany v okrese Dunajská Streda pre úmyselný prečin neoprávneného nakladania s odpadmi. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia policajného zboru Karolína Barinková.



Dôvodom bolo, že od decembra 2020 do októbra 2022 protiprávne zneškodňoval odpad na pozemkoch v areáli bývalého družstva, nachádzajúcich sa v obci Povoda v okrese Dunajská Streda. "Obvinený zneškodňoval odpad, konkrétne opotrebované pneumatiky, betón, tehly, sklo, plasty, stavebný materiál a výkopovú zeminu v celkovom objeme 2244 kubických metrov jeho uložením do zeme a na povrch zeme," uviedla Barinková.



Ako doplnila, uložením a ponechaním odpadu na inom mieste, ako na mieste na to určenom, obvinený neoprávnene nakladal s odpadom na dotknutých pozemkoch bez príslušného súhlasu v rozsahu určenom znalcom vo výške viac ako 100.000 eur. Páchateľovi v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody na jeden až päť rokov.