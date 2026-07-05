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Výber ikon z tvorby J.Halma ponúka výstava v kňazskom seminári v Nitre
Výtvarník a sochár Jaroslav Halmo sa narodil 10. júna 1966 v Bošanoch pri Topoľčanoch, kde je aj pochovaný.
Autor TASR
Nitra 5. júla (TASR) - Výber ikon z tvorby Jaroslava Halma predstavuje výstava inštalovaná v priestoroch Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. Výstavu Ikony pripravil spolok priateľov Jaroslava Halma pri príležitosti nedožitých 60. narodenín slovenského sakrálneho výtvarníka. Pre verejnosť bude sprístupnená do 28. augusta, informovalo Biskupstvo Nitra.
Výtvarník a sochár Jaroslav Halmo sa narodil 10. júna 1966 v Bošanoch pri Topoľčanoch, kde je aj pochovaný. Zomrel 6. februára 2023 vo veku 57 rokov. Patril k osobnostiam, ktoré svojou duchovnou a výtvarnou kvalitou presiahli regionálny rámec. Jeho dielo nadviazalo na bohatú tradíciu európskeho kresťanského umenia a vyznačovalo sa autentickou, pokorne prežívanou vierou.
Autor zanechal rozsiahly umelecký odkaz na viacerých miestach Slovenska. Zlomom v jeho tvorbe bola úzka spolupráca s benediktínmi z Kláštora Premenenia Pána v Sampore, pre ktorých navrhol a realizoval výtvarné riešenie interiéru kláštorného kostola.
Okrem monumentálnych a komornejších sakrálnych diel sa Halmo zapísal do kultúrneho priestoru aj ako spoluautor jedinečných publikácií Slovo v obraze a Obraz v slove, na ktorých spolupracoval s Jozefom Brodňanským a Luciou Česákovou.
Diela autora sa nachádzajú v interiéroch mnohých kláštorov a kostolov na Slovensku - u Ružových sestier v Nitre, redemptoristiek v Kežmarku, v kláštore premonštrátov v Jasove, v katedrále v Banskej Bystrici a inde. Viaceré z nich sú v súkromných zbierkach biskupov a boli darované aj do Vatikánu. Osobitnú hodnotu má jeho riešenie interiéru ruiny kamaldulského Kostola sv. Jozefa pod Zoborom, kde vytvoril sochu sv. Svorada, ambon, obetný stôl a sedes.
Výtvarník a sochár Jaroslav Halmo sa narodil 10. júna 1966 v Bošanoch pri Topoľčanoch, kde je aj pochovaný. Zomrel 6. februára 2023 vo veku 57 rokov. Patril k osobnostiam, ktoré svojou duchovnou a výtvarnou kvalitou presiahli regionálny rámec. Jeho dielo nadviazalo na bohatú tradíciu európskeho kresťanského umenia a vyznačovalo sa autentickou, pokorne prežívanou vierou.
Autor zanechal rozsiahly umelecký odkaz na viacerých miestach Slovenska. Zlomom v jeho tvorbe bola úzka spolupráca s benediktínmi z Kláštora Premenenia Pána v Sampore, pre ktorých navrhol a realizoval výtvarné riešenie interiéru kláštorného kostola.
Okrem monumentálnych a komornejších sakrálnych diel sa Halmo zapísal do kultúrneho priestoru aj ako spoluautor jedinečných publikácií Slovo v obraze a Obraz v slove, na ktorých spolupracoval s Jozefom Brodňanským a Luciou Česákovou.
Diela autora sa nachádzajú v interiéroch mnohých kláštorov a kostolov na Slovensku - u Ružových sestier v Nitre, redemptoristiek v Kežmarku, v kláštore premonštrátov v Jasove, v katedrále v Banskej Bystrici a inde. Viaceré z nich sú v súkromných zbierkach biskupov a boli darované aj do Vatikánu. Osobitnú hodnotu má jeho riešenie interiéru ruiny kamaldulského Kostola sv. Jozefa pod Zoborom, kde vytvoril sochu sv. Svorada, ambon, obetný stôl a sedes.