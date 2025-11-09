< sekcia Regióny
Výberové konanie na predsedu KS v Žiline vyhrala Eva Kyselová
Doterajšej predsedníčke KS v Žiline Eve Malíkovej vypršalo päťročné funkčné obdobie 31. októbra.
Autor TASR
Žilina 9. novembra (TASR) - Výberové konanie na pozíciu predsedu Krajského súdu (KS) v Žiline vyhrala Eva Kyselová. Zápisnica z piatkového (7. 11.) konkurzu je zverejnená na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR. Rozhodnutie výberovej komisie musí ešte potvrdiť minister Boris Susko (Smer-SD), v ktorého právomoci je samotné vymenovanie predsedu súdu.
Doterajšej predsedníčke KS v Žiline Eve Malíkovej vypršalo päťročné funkčné obdobie 31. októbra. O predsednícku stoličku na súde prejavila záujem nielen ona, ale aj ďalší traja sudcovia zo žilinského KS. Popri Kyselovej, ktorá predsednícku funkciu vykonávala v rokoch 2012 - 2020, sa o riadiaci post uchádzali aj Štefan Tomáš a Adriana Gallová. Tá však nakoniec svoju žiadosť o zaradenie do výberového konania stiahla.
Výberové konanie sa uskutočnilo formou ústneho pohovoru päťčlennej výberovej komisie s trojicou uchádzačov. Výberová komisia po vypočutí všetkých uchádzačov označila za úspešných a následne jej členovia určili na hodnotiacich hárkoch konečné poradie. Štyria z nich umiestnili na prvé miesto Evu Kyselovú.
Predsedníčka komisie požiada Súdnu radu SR o vykonanie dohľadu nad splnením predpokladov sudcovskej spôsobilosti úspešných uchádzačiek a dňom doručenia uznesenia v danej veci Ministerstvu spravodlivosti SR začne ministrovi plynúť 30-dňová lehota na vymenovanie či nevymenovanie predsedu KS v Žiline.
