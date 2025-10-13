< sekcia Regióny
Výberové konanie na riaditeľa krajských nemocníc vyhral Ľ. Lopatka
Výberové konanie na riaditeľa nemocníc vyhlásil Trenčiansky samosprávny kraj 5. septembra po tom, ako sa riaditelia všetkých troch nemocníc vzdali svojich funkcií.
Autor TASR
Trenčín 13. októbra (TASR) - Na post spoločného riaditeľa všetkých troch nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) navrhla výberová komisia manažéra Ľuboša Lopatku. Vyplýva to zo zápisnice z výberového konania, ktorú na svojej webovej stránke zverejnil TSK.
V tajnom hlasovaní komisie získal Lopatka po vypočutí kandidátov všetkých päť hlasov členov komisie, ktorú tvorili zamestnanci Úradu TSK, poslanec zastupiteľstva TSK a zástupkyňa zamestnancov nemocníc. Lopatkov protikandidát bol Michal Fajin.
Spoločným riaditeľom Nemocnice s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach, NsP Považská Bystrica a NsP Myjava by sa mal Loptaka stať po tom, ako návrh výberovej komisie predloží predseda TSK Jaroslav Baška krajskému zastupiteľstvu a schvália ho poslanci.
Výberové konanie na riaditeľa nemocníc vyhlásil Trenčiansky samosprávny kraj 5. septembra po tom, ako sa riaditelia všetkých troch nemocníc vzdali svojich funkcií. TSK si od nového riaditeľa sľubuje hospodárne, efektívne a účelné vynakladanie verejných zdrojov a zabezpečovanie a rozvoj zdravotnej starostlivosti.
