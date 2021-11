Výbor si k situácii v Štátnom divadle Košice vyžiadal stanoviská

Bratislava 23. novembra (TASR) - Výbor pre kultúru a médiá Národnej rady (NR) SR sa zaoberá podnetmi súvisiacimi so situáciou v Štátnom divadle Košice. Vyžiadal si stanovisko divadla k podnetom. Rovnako uznesením požiadal aj o výsledky avizovaného auditu Ministerstva kultúry (MK) SR v divadle.



Člen výboru Róbert Halák (OĽANO) priblížil, že výbor nechcel rozhodnúť o finálnom stanovisku v tejto veci na základe podnetov z jednej strany. Myslí si, že by sa mali všetky dotknuté strany vyjadriť. "Samozrejme, že nás to zaujíma ako výbor," deklaroval s tým, že najideálnejším riešením je diskusia dotknutých strán. "Sme rozumní ľudia, vieme sa stretnúť, vieme sa porozprávať. Určite prídeme na to, či tam boli pochybenia alebo nie," dodal.



Výbor na svojom rokovaní okrem iného odobril viaceré návrhy zákonov, napríklad návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MK SR. Súhlasné stanovisko dal aj k poslaneckej novele týkajúcej sa finančnej podpory pre Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku - Csemadok. O novele by mal parlament rokovať až na ďalšej schôdzi, aby sa o dofinancovaní kultúrnych inštitúcií národnostných menšín a Matice slovenskej rozhodlo naraz.