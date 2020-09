V Košiciach vybrali vlani od čiernych pasažierov vyše 300.000 eur

Košice 7. septembra (TASR) – Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) vlani vybral od čiernych pasažierov približne 304.000 eur, uložil viac ako 14.000 pokút. Z toho viac ako polovicu eviduje ako neuhradenú. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa DPMK Vladimíra Petrušová, v medziročnom porovnaní udelili menej pokút. Podľa nej to súvisí aj s koronakrízou.



Od začiatku tohto roka do konca júla udelili spolu 6116 pokút za cestovanie bez platného cestovného lístka. Zatiaľ zaevidovali platby vo výške okolo 100.000 eur. „Ku koncu júla 2020 s porovnaním rovnakého obdobia roku 2019 sme zaznamenali pokles približne o 2500 udelených pokút, čo je pravdepodobne odrazom opatrení zavedených v súvislosti s prevenciou voči pandémii nového koronavírusu,“ uviedla.



Neuhradené pokuty po uplynutí 60-dňovej lehoty odstupujú právnikovi na ďalšie vymáhanie. Za minulý rok tak urobili v 8670 prípadoch. Za prvých päť mesiacov tohto roka odstúpili 2473 pokút. „Výška pokuty za cestovanie bez platného cestovného lístka je stanovená vo výške 40 eur pri platbe priamo vo vozidle,“ povedala Petrušová s tým, že cestujúci musí zaplatiť aj základné cestovné v sume 0,9 eura. Štandardná výška pokuty je 60 eur, pri dobrovoľnej úhrade do štyroch pracovných dní je nižšia o desať eur. „Každé písomné odvolanie voči udelenej pokute sa individuálne prešetruje v rámci našich databáz a následne sa po zvážení všetkých zistených faktov zaujme stanovisko. V odôvodnených prípadoch sú pokuty odpustené,“ spresnila Petrušová.