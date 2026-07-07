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Vybrané pavilóny ZŠ Rastislavova v Prievidzi zrekonštruujú z fondov EÚ
Úpravy sa dotknú i areálu školy, kde pribudne nová výsadba rastlín, nový chodník zo zámkovej dlažby pred pavilónom E a celkovo 20 stojanov na bicykle.
Autor TASR
Prievidza 7. júla (TASR) - Samospráva Prievidze zabezpečí rekonštrukciu vybraných pavilónov Základnej školy (ZŠ) na Rastislavovej ulici. Na projekt zníženia energetickej náročnosti budov získala nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške viac ako 1,8 milióna eur z Fondu na spravodlivú transformáciu. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
Projekt rieši obnovu pavilónu A, ktorý využíva základná umelecká škola (ZUŠ), ako i pavilónov E a F. „Zameraný je na komplexnú modernizáciu vybraných objektov, pričom jeho hlavným cieľom je výrazné zníženie spotreby energií, zlepšenie technického stavu budov a vytvorenie kvalitnejšieho prostredia pre žiakov, pedagógov aj zamestnancov školy,“ priblížila Beňadiková.
Súčasťou prác bude zateplenie obvodových stien, výmena okien a dverí za nové energeticky úsporné konštrukcie s izolačným trojsklom, rekonštrukcia strešných plášťov, výmena osvetlenia či úpravy interiérových priestorov, spresnil vedúci oddelenia pre projekty a investície mestského úradu Ivan Benca.
„Dôležitou súčasťou projektu sú aj opatrenia zamerané na zlepšenie bezbariérovosti. Realizované budú úpravy sociálnych zariadení, bezbariérové vstupy do budov a roštové rampy, ktoré umožnia pohodlnejší prístup osobám so zníženou mobilitou,“ doplnila Beňadiková.
Úpravy sa dotknú i areálu školy, kde pribudne nová výsadba rastlín, nový chodník zo zámkovej dlažby pred pavilónom E a celkovo 20 stojanov na bicykle. „Významným prvkom modernizácie bude inštalácia fotovoltických panelov, ktoré prispejú k zníženiu energetickej náročnosti budov a zvýšeniu podielu obnoviteľných zdrojov energie,“ skonštatovala hovorkyňa mesta.
Investíciu bude samospráva financovať z Fondu na spravodlivú transformáciu, konkrétne z opatrenia Podpora čistej energie a obehového hospodárstva. NFP je vo výške 877.117,17 eura. „Rovnako ako pri ostatných schválených projektoch bude aj v tomto prípade realizácii predchádzať podpis zmluvy o poskytnutí NFP, proces verejného obstarávania a ďalšie administratívne kroky vyplývajúce z pravidiel poskytovateľa finančných prostriedkov. Samotná realizácia stavebných prác tak bude nasledovať až po úspešnom ukončení prípravných procesov,“ uzavrel Benca.
Projekt rieši obnovu pavilónu A, ktorý využíva základná umelecká škola (ZUŠ), ako i pavilónov E a F. „Zameraný je na komplexnú modernizáciu vybraných objektov, pričom jeho hlavným cieľom je výrazné zníženie spotreby energií, zlepšenie technického stavu budov a vytvorenie kvalitnejšieho prostredia pre žiakov, pedagógov aj zamestnancov školy,“ priblížila Beňadiková.
Súčasťou prác bude zateplenie obvodových stien, výmena okien a dverí za nové energeticky úsporné konštrukcie s izolačným trojsklom, rekonštrukcia strešných plášťov, výmena osvetlenia či úpravy interiérových priestorov, spresnil vedúci oddelenia pre projekty a investície mestského úradu Ivan Benca.
„Dôležitou súčasťou projektu sú aj opatrenia zamerané na zlepšenie bezbariérovosti. Realizované budú úpravy sociálnych zariadení, bezbariérové vstupy do budov a roštové rampy, ktoré umožnia pohodlnejší prístup osobám so zníženou mobilitou,“ doplnila Beňadiková.
Úpravy sa dotknú i areálu školy, kde pribudne nová výsadba rastlín, nový chodník zo zámkovej dlažby pred pavilónom E a celkovo 20 stojanov na bicykle. „Významným prvkom modernizácie bude inštalácia fotovoltických panelov, ktoré prispejú k zníženiu energetickej náročnosti budov a zvýšeniu podielu obnoviteľných zdrojov energie,“ skonštatovala hovorkyňa mesta.
Investíciu bude samospráva financovať z Fondu na spravodlivú transformáciu, konkrétne z opatrenia Podpora čistej energie a obehového hospodárstva. NFP je vo výške 877.117,17 eura. „Rovnako ako pri ostatných schválených projektoch bude aj v tomto prípade realizácii predchádzať podpis zmluvy o poskytnutí NFP, proces verejného obstarávania a ďalšie administratívne kroky vyplývajúce z pravidiel poskytovateľa finančných prostriedkov. Samotná realizácia stavebných prác tak bude nasledovať až po úspešnom ukončení prípravných procesov,“ uzavrel Benca.