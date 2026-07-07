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Vybrané pavilóny ZŠ Rastislavova v Prievidzi zrekonštruujú z fondov EÚ

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Úpravy sa dotknú i areálu školy, kde pribudne nová výsadba rastlín, nový chodník zo zámkovej dlažby pred pavilónom E a celkovo 20 stojanov na bicykle.

Autor TASR
Prievidza 7. júla (TASR) - Samospráva Prievidze zabezpečí rekonštrukciu vybraných pavilónov Základnej školy (ZŠ) na Rastislavovej ulici. Na projekt zníženia energetickej náročnosti budov získala nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške viac ako 1,8 milióna eur z Fondu na spravodlivú transformáciu. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.

Projekt rieši obnovu pavilónu A, ktorý využíva základná umelecká škola (ZUŠ), ako i pavilónov E a F. „Zameraný je na komplexnú modernizáciu vybraných objektov, pričom jeho hlavným cieľom je výrazné zníženie spotreby energií, zlepšenie technického stavu budov a vytvorenie kvalitnejšieho prostredia pre žiakov, pedagógov aj zamestnancov školy,“ priblížila Beňadiková.

Súčasťou prác bude zateplenie obvodových stien, výmena okien a dverí za nové energeticky úsporné konštrukcie s izolačným trojsklom, rekonštrukcia strešných plášťov, výmena osvetlenia či úpravy interiérových priestorov, spresnil vedúci oddelenia pre projekty a investície mestského úradu Ivan Benca.

Dôležitou súčasťou projektu sú aj opatrenia zamerané na zlepšenie bezbariérovosti. Realizované budú úpravy sociálnych zariadení, bezbariérové vstupy do budov a roštové rampy, ktoré umožnia pohodlnejší prístup osobám so zníženou mobilitou,“ doplnila Beňadiková.

Úpravy sa dotknú i areálu školy, kde pribudne nová výsadba rastlín, nový chodník zo zámkovej dlažby pred pavilónom E a celkovo 20 stojanov na bicykle. „Významným prvkom modernizácie bude inštalácia fotovoltických panelov, ktoré prispejú k zníženiu energetickej náročnosti budov a zvýšeniu podielu obnoviteľných zdrojov energie,“ skonštatovala hovorkyňa mesta.

Investíciu bude samospráva financovať z Fondu na spravodlivú transformáciu, konkrétne z opatrenia Podpora čistej energie a obehového hospodárstva. NFP je vo výške 877.117,17 eura. „Rovnako ako pri ostatných schválených projektoch bude aj v tomto prípade realizácii predchádzať podpis zmluvy o poskytnutí NFP, proces verejného obstarávania a ďalšie administratívne kroky vyplývajúce z pravidiel poskytovateľa finančných prostriedkov. Samotná realizácia stavebných prác tak bude nasledovať až po úspešnom ukončení prípravných procesov,“ uzavrel Benca.
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