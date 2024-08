Vybrané vlaky budú pre festival mimoriadne zastavovať vo Vajnoroch

Bratislava 14. augusta (TASR) - Vybrané vlaky budú od piatka (16. 8.) do nedele (18. 8.) mimoriadne zastavovať na železničnej stanici Bratislava-Vajnory. Dôvodom je hudobný festival, ktorý sa koná na starom letisku v bratislavských Vajnoroch. TASR o tom informoval hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Dominik Drevický.



Mimoriadne zastavenie piatich vlakov v stanici Vajnory sa bude týkať rýchlikov R 838, 840 a 842 z Banskej Bystrice do Bratislavy a medzištátnych vlakov EuroCity EC 272 a 270 z Budapešti do Prahy.



"Vyberte si ekologický spôsob dopravy, nasadnite na vlak, dovezte sa až po stanicu Vajnory a následne pohodlne pešou chôdzou ste zo stanice na mieste podujatia približne za 20 minút," odporúča ZSSK. Doplnila, že po skončení každého festivalového dňa o 1.00 h ráno bude k dispozícii vlaková kyvadlová doprava zo stanice Bratislava-Vajnory na stanicu Bratislava hlavná stanica, ktorú zabezpečuje súkromný dopravca. Cestovné lístky sa dajú zakúpiť vopred na webe festivalu.