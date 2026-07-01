< sekcia Regióny
Vybrané vlaky mimoriadne zastavia počas festivalu vo Východnej
Lístky na osobné i diaľkové vlaky do Východnej je možné zakúpiť si na webe ZSSK, v aplikácii IDeme vlakom či pokladniciach ZSSK.
Autor TASR
Východná 1. júla (TASR) - Počas konania festivalu Východná od 3. do 5. júla mimoriadne zastavia vybrané expresné vlaky Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) v stanici Východná, kde tieto vlaky bežne nezastavujú. Ako TASR informoval hovorca ZSSK Ján Baček, cestujúci sa tak budú môcť pohodlne dostať vlakom priamo do dejiska najväčšieho folklórneho festivalu na Slovensku.
Mimoriadne zastavenie vlakov sa týka vybraných expresov na hlavnej trase Bratislava - Žilina - Košice a späť. V piatok (3. 7.) a v sobotu (4. 7.) zastaví vo Východnej 20 expresov denne, v nedeľu (5. 7.) 12 expresov. „ZSSK tým podporuje dostupnosť významného kultúrneho podujatia verejnou dopravou a zároveň cestujúcim ponúka ekologickú a pohodlnú alternatívu k individuálnej automobilovej doprave,“ uviedol Baček.
Lístky na osobné i diaľkové vlaky do Východnej je možné zakúpiť si na webe ZSSK, v aplikácii IDeme vlakom či pokladniciach ZSSK. „Navyše pri kúpe lístka na vlak do stanice Východná alebo Liptovský Mikuláš získate zľavu na vstupenky na festival,“ spresnil hovorca s tým, že bližšie podmienky sú uvedené na webe. Vstupenky si môžu návštevníci zakúpiť online na webovej stránke Folklórneho festivalu Východná alebo v pokladniciach festivalu počas jeho konania.
Folklórny festival Východná organizuje Národné osvetové centrum, štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Festival je najstarším a najrozsiahlejším podujatím na Slovensku v oblasti tradičnej kultúry, folklóru a folklorizmu. Tento rok si pripomenie osobnosti, ktoré formovali slovenský folklór.
Mimoriadne zastavenie vlakov sa týka vybraných expresov na hlavnej trase Bratislava - Žilina - Košice a späť. V piatok (3. 7.) a v sobotu (4. 7.) zastaví vo Východnej 20 expresov denne, v nedeľu (5. 7.) 12 expresov. „ZSSK tým podporuje dostupnosť významného kultúrneho podujatia verejnou dopravou a zároveň cestujúcim ponúka ekologickú a pohodlnú alternatívu k individuálnej automobilovej doprave,“ uviedol Baček.
Lístky na osobné i diaľkové vlaky do Východnej je možné zakúpiť si na webe ZSSK, v aplikácii IDeme vlakom či pokladniciach ZSSK. „Navyše pri kúpe lístka na vlak do stanice Východná alebo Liptovský Mikuláš získate zľavu na vstupenky na festival,“ spresnil hovorca s tým, že bližšie podmienky sú uvedené na webe. Vstupenky si môžu návštevníci zakúpiť online na webovej stránke Folklórneho festivalu Východná alebo v pokladniciach festivalu počas jeho konania.
Folklórny festival Východná organizuje Národné osvetové centrum, štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Festival je najstarším a najrozsiahlejším podujatím na Slovensku v oblasti tradičnej kultúry, folklóru a folklorizmu. Tento rok si pripomenie osobnosti, ktoré formovali slovenský folklór.