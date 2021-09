Certifikát z Cambridge poputoval akademikom zo žilinskej univerzity

Žilina 19. septembra (TASR) - Vybraní akademickí pracovníci, pedagógovia a výskumníci Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) absolvovali certifikovaný kurz English as a Medium of Instruction (EMI) podľa overených metód z Cambridge univerzity. Certifikát z Cambridge získali 11 pracovníci univerzity ako prví na Slovensku. Informovala o tom PR špecialistka školy Adriana Valentovičová.



"EMI je online kurz pre akademikov, pre ktorých anglický jazyk nie je materinským jazykom a ktorí ho vo svojej práci potrebujú používať. Jeho cieľom je pomôcť vysokoškolským učiteľom, prednášajúcim a výskumným pracovníkom získať istotu v používaní anglického jazyka v ich pracovnom prostredí," načrtla Valentovičová.



Absolventi kurzu si podľa nej celkovo zlepšia svoje jazykové zručnosti, čo môžu využiť pri výučbe študentov v anglickom jazyku, na prednáškach, seminároch, konzultáciách, Erasmus+ pobytoch na zahraničných univerzitách, na medzinárodných konferenciách, pri prezentovaní výsledkov výskumu, ako aj pri komunikácii so zahraničnými kolegami.



Kurz EMI je šitý na mieru pre univerzitné prostredie, trénuje sa v ňom anglický jazyk v akademickom kontexte. "Ide naozaj o jedinečný kurz, odporučila by som ho každému univerzitnému pracovníkovi. V prvom rade si zvyšujete úroveň svojho anglického jazyka, zároveň získavate obohatenie a inšpiráciu pre vlastnú prácu na akademickej pôde,“ skonštatovala lektorka EMI kurzu z Ústavu celoživotného vzdelávania UNIZA Jana Trnovcová.