VÝBUCH BANKOMATU: Polícia vyšetruje incident v Malackách

Snímka z miesta výbuchu v Malackách. Foto: FB Polícia SR - Bratislavský kraj

Policajtov vyslali k výbuchu krátko po 4.00 h.

Autor TASR
Bratislava 3. marca (TASR) - Vo vonkajšej časti multifunkčnej haly v Malackách vybuchol v utorok ráno bankomat. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková.

Policajtov vyslali k výbuchu krátko po 4.00 h. „Vyšetrovaním okolností prípadu, ako aj vyčíslením škody spôsobenej poškodením budovy a bankomatu sa aktuálne zaoberajú policajti odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave,“ uviedla Šimková. Bližšie informácie polícia poskytne, keď je to umožní procesná situácia vo vyšetrovaní.


