Výbuch bankomatu v Demänovskej Doline: Na miesto prizvali experta

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Podľa doterajších informácií mali páchatelia z miesta ujsť na osobnom motorovom vozidle na neznáme miesto.

Autor TASR
Demänovská Dolina 12. marca (TASR) - Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline vyšetruje výbuch bankomatu, ku ktorému došlo vo štvrtok v skorých ranných hodinách v obci Demänovská Dolina v okrese Liptovský Mikuláš. Ako TASR informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková, na miesto boli okamžite vyslané policajné hliadky.

Podľa doterajších informácií mali páchatelia z miesta ujsť na osobnom motorovom vozidle na neznáme miesto. „Páchateľom sa nepodarilo odcudziť finančnú hotovosť z bankomatu. Na miesto bol prizvaný expert z Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru v Banskej Bystrici,“ spresnila hovorkyňa s tým, že ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom vyšetrovania.
.

