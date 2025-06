VÝBUCH NA GYMNÁZIU V PRIEVIDZI: Zranili sa dve osoby

Prievidza 23. júna (TASR) - Výbuch v chemickej učebni Gymnázia v Prievidzi preveruje polícia. TASR o tom informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.



„Vzhľadom na citlivosť prípadu a prebiehajúce prvotné procesné úkony nebudeme poskytovať bližšie informácie,“ zdôraznila hovorkyňa.



Podľa hovorcu Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne Mariána Petríka, k výbuchu došlo v pondelok krátko pred 10.00 h. Na zásah vyslali šesť príslušníkov HaZZ z Prievidze s dvomi kusmi techniky. Následkom výbuchu pri chemickom pokuse došlo k zraneniu dvoch osôb. Zranené osoby boli mimo objektu v starostlivosti posádky Záchrannej zdravotnej služby SR.



„Hasiči zasahujúci v dýchacích prístrojoch vnikli do laboratória, kde pomocou analyzátora plynov vykonali kontrolné merania, pri ktorých už neboli namerané žiadne nepovolené hodnoty. Súčasne priestory odvetrali,“ doplnil Petrík.



Ako TASR informovala hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Petra Klimešová, zdravotní záchranári na mieste ošetrili 43-ročnú ženu so sťaženým dýchaním.



„Osemnásťročný pacient bol prevezený do nemocnice v Bojniciach s poleptaním krku a s povrchovými zraneniam ďalších častí tela,“ doplnila Klimešová.