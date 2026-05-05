Utorok 5. máj 2026
Výbuch plynovej bomby: Dom v Šahách má narušenú statiku

Policajná fotka. Foto: Facebook Polícia SR - Nitriansky kraj

Výbuch bol veľmi intenzívny, rozbil okná na susedných stavbách.

Autor TASR
Šahy 5. mája (TASR) - V mestskej časti Šiah v Tešmáku vybuchla v utorok popoludní plynová bomba. Výbuch bol veľmi intenzívny, rozbil okná na susedných stavbách. Pri nešťastí sa nikto nezranil, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Zariadenie sa nachádzalo v letnej kuchyni rodinného domu. Príčina výbuchu zatiaľ nie je známa. Na mieste bol prítomný zisťovateľ príčin požiaru. Podľa jeho zistení dom, vo dvore ktorého došlo k výbuchu, má narušenú statiku.


