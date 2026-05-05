Výbuch plynovej bomby: Dom v Šahách má narušenú statiku
Výbuch bol veľmi intenzívny, rozbil okná na susedných stavbách.
Autor TASR
Šahy 5. mája (TASR) - V mestskej časti Šiah v Tešmáku vybuchla v utorok popoludní plynová bomba. Výbuch bol veľmi intenzívny, rozbil okná na susedných stavbách. Pri nešťastí sa nikto nezranil, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Zariadenie sa nachádzalo v letnej kuchyni rodinného domu. Príčina výbuchu zatiaľ nie je známa. Na mieste bol prítomný zisťovateľ príčin požiaru. Podľa jeho zistení dom, vo dvore ktorého došlo k výbuchu, má narušenú statiku.
