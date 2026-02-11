Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
VÝBUCH PLYNU V BYTOVKE: V Tornali sa zranili štyri osoby

Snímka z miesta výbuchu. Foto: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj

K výbuchu plynu došlo v trojposchodovej bytovke na Poštovej ulici.

Autor TASR
Tornaľa 11. februára (TASR) - V meste Tornaľa v okrese Revúca došlo v stredu podvečer k výbuchu plynu a následnému požiaru bytu. Pri udalosti sa zranili štyri osoby, obyvateľov bytovky evakuovali. Na sociálnej sieti o tom informuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.

K výbuchu plynu došlo v trojposchodovej bytovke na Poštovej ulici. „Podľa predbežných zistení mala na druhom poschodí vybuchnúť plynová fľaša, čo malo následne spôsobiť aj požiar bytu,“ priblížila polícia.

V čase výbuchu sa v bytovke nachádzalo 17 ľudí, ktorých bolo potrebné evakuovať. „Pri explózii malo dôjsť k zraneniu štyroch osôb, ktoré boli z miesta prevezené do nemocnice,“ uviedla polícia s tým, že na mieste naďalej zasahujú záchranné zložky.

