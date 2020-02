VÝBUCH PLYNU V PREŠOVE: Súd bude rozhodovať o väzbe pre obvinených

Prešov 24. februára (TASR) – Okresný súd v Prešove bude rozhodovať o väzbe pre dvoch zadržaných v súvislosti s výbuchom plynu a následným požiarom v bytovke na Mukačevskej ulici v decembri minulého roka v Prešove.



"Sudcovi pre prípravné konanie Okresného súdu v Prešove bol v predmetnom prípade v nedeľu (23. 2.) doručený návrh Krajskej prokuratúry Prešov na vzatie do väzby dvoch osôb, obvinených z obzvlášť závažného zločinu všeobecné ohrozenie, a to z dôvodov takzvanej útekovej a kolúznej väzby. Pre rozsiahlosť spisového materiálu v danom prípade k tomuto momentu nebol stanovený čas výsluchu dvoch obvinených," uviedla pre TASR hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová s tým, že termín výsluchu bol predbežne určený na utorok (25. 2.).



Policajný vyšetrovateľ v súvislosti s výbuchom plynu vzniesol v piatok 21. februára obvinenie za obzvlášť závažný zločin všeobecného ohrozenia voči ďalším dvom osobám. Obaja obvinení boli zadržaní. Ako informovala polícia, na základe doposiaľ vykonaného dokazovania zmenil krajský policajný vyšetrovateľ právnu kvalifikáciu aj voči trom už obvineným a väzobne stíhaným osobám.



"V súčasnosti je vedené trestné konanie v súvislosti s vyšetrovaním obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia so spôsobením smrti viacerých osôb a škody veľkého rozsahu voči piatim obvineným," uviedla polícia 22. februára na sociálnej sieti s tým, že v prípade dokázania viny hrozí obvineným trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov alebo na doživotie.



Podľa polície dospel vyšetrovateľ k svojmu rozhodnutiu na základe doposiaľ vykonaného rozsiahleho dokazovania, pri ktorom spolupracoval s kriminalistami a mnohými znalcami a expertmi z rôznych odborných a vedeckých odvetví a disciplín. Ako tiež polícia uviedla, miesto činu, na ktorom sa dokumentovanie a vyhodnocovanie dôkazov realizovalo, je jedno z najrozsiahlejších v histórií slovenskej kriminalistiky.



Polícia nateraz o prebiehajúcom trestnom stíhaní nebude z dôvodu možného zmarenia vyšetrovania poskytovať akékoľvek ďalšie informácie.