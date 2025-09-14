< sekcia Regióny
VÝBUCH V MALINOVE: Horela prevádzka záhradných potrieb
Z dôvodu preventívnych opatrení hasiči vykonali v spolupráci s políciou evakuáciu obyvateľov bytového domu.
Autor TASR
Bratislava 14. septembra (TASR) - V nedeľu v dopoludňajších hodinách došlo k výbuchu a následnému požiaru v prevádzke záhradných potrieb na prízemí bytovky na Slnečnej ulici v Malinove. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.
„Po príchode na miesto hasiči zistili, že horieť začal plastový materiál na pracovnom pulte. Požiar sa podarilo rýchlo lokalizovať a uhasiť pomocou hasiaceho prístroja,“ priblížili hasiči.
Z dôvodu preventívnych opatrení vykonali v spolupráci s políciou evakuáciu obyvateľov bytového domu. Plyn a elektrinu dočasne odstavili, pričom merania nepreukázali žiadne úniky. Opätovne ich podľa HaZZ spustili po kontrole revíznymi technikmi.
„Na miesto bol privolaný aj zisťovateľ príčin vzniku požiaru, príčina výbuchu a následného požiaru je v štádiu vyšetrovania,“ uviedli hasiči s tým, že miesto zásahu po ukončení činností odovzdali správcovi budovy.
„Po príchode na miesto hasiči zistili, že horieť začal plastový materiál na pracovnom pulte. Požiar sa podarilo rýchlo lokalizovať a uhasiť pomocou hasiaceho prístroja,“ priblížili hasiči.
Z dôvodu preventívnych opatrení vykonali v spolupráci s políciou evakuáciu obyvateľov bytového domu. Plyn a elektrinu dočasne odstavili, pričom merania nepreukázali žiadne úniky. Opätovne ich podľa HaZZ spustili po kontrole revíznymi technikmi.
„Na miesto bol privolaný aj zisťovateľ príčin vzniku požiaru, príčina výbuchu a následného požiaru je v štádiu vyšetrovania,“ uviedli hasiči s tým, že miesto zásahu po ukončení činností odovzdali správcovi budovy.