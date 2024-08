Výbuch v sídle partizánov v papierňach pripomínajú pamätníky

Slavošovce 7. augusta (TASR) - S blížiacim sa 80. výročím Slovenského národného povstania (SNP) si v Slavošovciach v okrese Rožňava pripomenú aj výbuch v sídle štábu partizánskeho oddielu Sláva v miestnych papierňach. Spomienkou na túto tragickú udalosť z 23. októbra 1944, pri ktorej zahynulo 39 partizánov, sú aj dva pamätníky a hroby. Pre TASR to uviedla starostka obce Angela Kolesárová.



Podľa predsedu Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (ZO SZPB) v Slavošovciach Jána Blaška boli miesta s veľkými závodmi často centrami revolučných hnutí. V slavošovských papierňach počas SNP tlačili napríklad aj ilegálne letáky a časopisy. Vtedajšia vstupná časť do závodu zas bola základňou tunajších partizánov. Jej súčasťou bol i sklad streliva a trhavín.



Tragická udalosť sa podľa neho odohrala po tom, ako partizáni úspešne prepadli nemecké fašistické kolóny pri Henckovciach. K výbuchu v papierňach došlo po ich návrate do sídla štábu, pričom o život prišla značná časť partizánskeho oddielu Sláva. "Išlo prevažne o mužov z okresu Rožňava od 18 do zhruba 50 rokov. Telá niektorých obetí boli identifikované až podľa osobných dokladov nájdených v ruinách. Komu sa nenašli ani doklady, bol pochovaný ako neznámy," povedal pre TASR.



Vstupná časť do fabriky bola výbuchom zničená. O okná a strechy prišli aj okolité domy. Presná príčina explózie nie je známa. "Vyrábali sa tam aj granáty a výbušné časti. Nevie sa, či niekto odhodil cigaretu a bola to nešťastná náhoda, alebo išlo o sabotáž," uviedol.



Výbuchom zničené objekty papierní zbúrali. Miesto tragédie pri bývalej vyšnej vrátnici pripomína pamätník venovaný hrdinom a účastníkom SNP pri oslobodzovaní Československej republiky. Je na ňom uvedených 42 mien, prevažne ide o obete explózie.



Pozostatky obetí zo Slavošoviec uložili do spoločného hrobu na miestnom cintoríne. Pochovaní sú tu aj siedmi neznámi (na pomníku nesprávne uvedený jeden neznámy, pozn. TASR). Vedľa tohto hrobu je aj samostatný hrob muža, ktorý takisto zomrel pri explózii v slavošovských papierňach. Identifikované obete z iných obcí pochovali ich pozostalí.



"Ďalší pamätník SNP je na sídlisku. Pripomína rozlomený obelisk, ktorý symbolizuje povstanie a všetkých, ktorí v ňom padli. Odhalený bol v rámci 25. výročia SNP. Zdobia ho verše povstaleckého básnika Jána Brocku," priblížila Kolesárová.



Pamätníky v uplynulých rokoch obnovili. Obec si podľa starostky každoročne pripomína SNP položením vencom a zapálením vatry. "Súčasťou týchto spomienkových slávností býva aj príhovor, v ktorom pripomíname tieto udalosti - čo znamenali a aký odkaz nesú," doplnila s tým, že sa snažia vzdelávať aj mladšie generácie. So základnou školou a ZO SZPB napríklad pre žiakov zorganizovali výlet k pamätníku v susediacej obci Čierna Lehota, kde bola počas SNP aj poľná nemocnica či bunker. "Aby si uvedomovali následky vojny, a aby sa už nikdy nezopakovala," dodala.