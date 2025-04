Novou spaľovňou podľa Slovnaftu zníži Bratislava emisie o 100.000 ton

Bratislava 17. apríla (TASR) - Vybudovaním Centra energetického zhodnotenia odpadov (CEZO) spoločnosťou Slovnaft v Bratislave zníži mesto svoje emisie o 100.000 ton a zvýši sa jej nezávislosť od dovozu zemného plynu. Projekt podľa spoločnosti reaguje na urgentnú potrebu Slovenska mať zariadenia na zhodnocovanie odpadu. Pre TASR to uviedol hovorca Slovnaftu Anton Molnár v reakcii na vyjadrenia ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS).



„V Slovnafte už dnes máme spaľovňu kalov, ktorá však nemá technológiu na využívanie energie z termickej reakcie. Novým projektom túto spaľovňu nahradíme a zhodnotíme aj iný odpad, ktorý vzniká na západnom Slovensku. Práve tento región vyniká v produkcii odpadu,“ povedal Molnár. Na západnom Slovensku tiež podľa neho pôsobí viacero výrobných závodov a priemyselných podnikov produkujúcich odpad, aký žiadne zariadenie na Slovensku nezhodnocuje.



Zámer výstavby CEZO verejnosti predstavila spoločnosť koncom roka 2023. Deklaruje, že odvtedy sú v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie plne súčinní. Predložili akustickú, klimatickú, rozptylovú, zvozovú štúdiu či dopravno-kapacitné posúdenie. „Ich záverom je, že činnosť centra nebude mať významný vplyv na okolie,“ poznamenal Molnár.



Priblížil, že zariadenie má stáť na „brownfielde“, teda aktuálne nevyužívanom priestore v odľahlejšej časti areálu rafinérie Slovnaft, s vybudovanou priemyselnou infraštruktúrou a existujúcou ochranou podzemných vôd. „V CEZO spracujeme objem zhruba 300.000 ton odpadu, pričom dve tretiny bude tvoriť odpad z domácností a jednu tretinu odpad z priemyslu vrátane našich kalov. Počítame s tým, že zhruba polovica odpadu na zhodnotenie bude dovážaná po železnici,“ vysvetlil hovorca.



Spoločnosť deklaruje, že sleduje odborné otázky k tejto téme a načúva verejnosti tak, aby spolu so samosprávami, mestom a ministerstvom životného prostredia nastavili odpadový systém v tomto regióne.



Minister Taraba uviedol, že budovať ďalšiu veľkú spaľovňu na území Bratislavy, pár kilometrov od spaľovne mestského podniku Odvoz a likvidácia odpadu, môže predstavovať enormnú záťaž na životné prostredie v hlavnom meste. Bratislavčanov ubezpečil, že tak, ako v prípade výstavby spaľovne v Dudinciach, budú tento aj všetky podobné projekty na Slovensku hodnotiť vždy veľmi detailne. „Pod mojím vedením sa určite Slovensko nevydá cestou ako v minulosti Švédsko, že sa narobia extrémne spaľovacie kapacity a to len preto, aby sa importoval odpad z cudziny,“ deklaroval Taraba.



CEZO má vzniknúť v rámci existujúceho areálu rafinérie Slovnaft v Bratislave. Bude pozostávať z prevádzky na dotriedenie odpadu a zariadenia na zhodnocovanie odpadu. Výstavba by sa mala uskutočniť v období rokov 2025 - 2029 a uvedenie do prevádzky sa predpokladá v roku 2029, respektíve 2030. Viac ako dve tretiny bude tvoriť štandardný zmesový komunálny odpad a menej ako tretinu ťažko spracovateľný priemyselný odpad vrátane odpadu zo Slovnaftu.